Estou entre aqueles que não se empolgam com a festa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

“E o que você fez?”, pergunta Simone desde que lançou 25 de Dezembro (1995), um dos discos mais vendidos da carreira da cantora baiana. O questionamento está no começo de Então É Natal, versão de Cláudio Rabello para Happy Xmas (War Is Over), canção de John Lennon gravada em 1971 ao lado de Yoko Ono, mais a Plastic Ono Band e o Harlem Community Choir. À época, era um brado contra a Guerra do Vietnã. “Essa versão traz reflexões profundas, importantes, fala de paz, união e lugares marcados para sempre pela bomba atômica, como Hiroshima, Nagasaki e Mururoa”, comenta Simone a respeito da música que embala o Natal dos brasileiros há três décadas.

Ninguém escapa dessa data. Evento religioso, cultural e sobretudo comercial, o Natal não poupa ninguém: entusiastas, detratores ou indiferentes, todos somos afetados aqui no Ocidente pelas mensagens e apelos que a ocasião suscita. Estou entre aqueles que não se empolgam com a festa, apesar da insistência com que ela nos chama para junto da árvore enfeitada. Já quiseram até me tirar pra Papai Noel e me contratar em shopping por conta da minha barba branca. (Mas isso é história para um outro Natal.)

Na contramão — ou pelo menos por uma rua torta — dos tradicionais álbuns natalinos, David Byrne postou recentemente no Spotify uma playlist com 32 faixas temáticas. Intitulada Rádio David Byrne apresenta: música de Natal para quem odeia música de Natal, a ótima lista selecionada pelo cantor e compositor inclui temas de nomes do pop internacional como Run-DMC, Prince, Macy Gray, Sufjan Stevens, Finneas e Sabrina Carpenter — além de uma faixa natalina própria, chamada Fat Man’s Comin’. “São músicas animadas e divertidas que fazem alusão sutilmente aos feriados. Aproveitem!”, convida o ex-líder da banda Talking Heads.