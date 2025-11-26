Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Etnografia
Opinião

"Antropólogo do luxo" investiga a vida dos ricos no Brasil

Livro de Michel Alcoforado, lançado pela Todavia, descreve comportamentos e maneiras de estar no mundo das elites nacionais

