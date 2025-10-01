Tão longe, tão perto

No filme de estrada, a jornada é metáfora de transformação: o viajante que chega não é o mesmo que parte. Algo sempre muda, se perde ou se ganha no caminho. Paris, Texas, no entanto, é um filme de estrada diferente. O protagonista andarilho não quer chegar a ponto algum, tampouco espera aprender qualquer coisa no percurso. Travis simplesmente começou a andar e nunca mais parou, deixando para trás tudo, menos a si próprio – talvez o fardo do qual ele mais gostaria de se desfazer, mas que insiste em acompanhá-lo a cada passo nessa viagem do nada a lugar nenhum. O anti-herói dessa obra-prima de Wim Wenders a rigor não se move: o homem que caminha em moto perpétuo habita um limbo no qual espaço e tempo pouco significam. Até o dia em que Travis literalmente tromba com o passado em sua trajetória estática, despertando do torpor dos habitantes do Hades.
Costumo retornar periodicamente a Paris, Texas (1984). É um dos filmes da minha vida. Celebrando quatro décadas de seu lançamento e os 80 anos de seu realizador, completados em agosto, o clássico está de volta aos cinemas em gloriosa versão restaurada. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, Paris, Texas é um melancólico poema visual sobre perda, redenção, impossibilidade, paixão e fracasso. No roteiro do escritor e dramaturgo Sam Shepard, o personagem central vaga a esmo por quatro anos no deserto até que é encontrado pelo irmão, que o instiga a reconciliar-se com o filho pequeno e mulher que abandonou, Jane.
Fascinado pela mitologia norte-americana, o alemão Wenders conta uma história de desamor que evita o sentimentalismo convencional hollywoodiano. A narrativa não se apressa, as cenas fluem sem atropelo, Travis só vai pronunciar a primeira palavra com quase 30 minutos de filme. Paris, Texas transborda beleza e emoção com as vastas paisagens áridas magnificamente fotografadas por Robby Müller, a trilha sonora langorosa e metálica do guitarrista Ry Cooder, a cara endurecida de Harry Dean Stanton, o rosto angelical de Nastassja Kinski, o comovente reencontro do casal separado por uma janela de vidro e pela vida.
Jane, Travis. Paris, Texas. Tão longe, tão perto.