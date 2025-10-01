Tão longe, tão perto

No filme de estrada, a jornada é metáfora de transformação: o viajante que chega não é o mesmo que parte. Algo sempre muda, se perde ou se ganha no caminho. Paris, Texas, no entanto, é um filme de estrada diferente. O protagonista andarilho não quer chegar a ponto algum, tampouco espera aprender qualquer coisa no percurso. Travis simplesmente começou a andar e nunca mais parou, deixando para trás tudo, menos a si próprio – talvez o fardo do qual ele mais gostaria de se desfazer, mas que insiste em acompanhá-lo a cada passo nessa viagem do nada a lugar nenhum. O anti-herói dessa obra-prima de Wim Wenders a rigor não se move: o homem que caminha em moto perpétuo habita um limbo no qual espaço e tempo pouco significam. Até o dia em que Travis literalmente tromba com o passado em sua trajetória estática, despertando do torpor dos habitantes do Hades.