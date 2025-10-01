Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

"Paris, Texas"
Opinião

Tão longe, tão perto

Quatro décadas após seu lançamento, o clássico dirigido por Wim Wenders está de volta aos cinemas

Roger Lerina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS