Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Cinema
Opinião

Padre e gângster

A apaixonante trajetória do cineasta Martin Scorsese é retraçada com minúcia e franqueza em "O Lendário Martin Scorsese"

Roger Lerina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS