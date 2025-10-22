Padre e gângster

Profissional despontou no começo dos anos 1970. LOIC VENANCE / AFP

Em uma conversa com o escritor Gore Vidal, o cineasta Martin Scorsese lascou:

— No meu bairro, você só podia ser padre ou gângster.

— Você virou as duas coisas — retrucou o autor de Império.

A apaixonante trajetória desse “santo pecador”, segundo a definição da ex-esposa Isabella Rossellini, é retraçada com minúcia e franqueza em O Lendário Martin Scorsese — ou Mr. Scorsese, no original mais sóbrio —, série documental em cinco episódios disponível no canal de streaming Apple TV+. A produção assinada por Rebecca Miller é um abrangente retrato artístico, pessoal e familiar de um dos mais importantes nomes da história do cinema — que recupera desde a chegada a Nova York dos avós sicilianos do diretor até a produção de Assassinos da Lua das Flores (2023), mais recente filme do mestre.

Nome que despontou no começo dos anos 1970 como integrante de um grupo de diretores, roteiristas e produtores que renovou o cinema estadunidense, Martin Scorsese era um corpo estranho mesmo entre outsiders, por conta do legado cultural italiano, da origem familiar humilde, da vizinhança com a marginalidade e da arraigada vinculação ao catolicismo — que inclusive o levou a entrar no seminário. Reunindo entrevistas com colaboradores, amigos, admiradores e familiares, além de longos depoimentos do próprio Scorsese, o seriado compartilha a visão de mundo, as percepções estéticas, o repertório fílmico e os dilemas morais do artista que colocou na tela temas como violência pessoal e institucional, injustiça social, fé, egoísmo, cobiça, redenção.

Scorsese cita constantemente dois projetos que o obcecavam desde sempre e que levou décadas para realizar: A Última Tentação de Cristo (1988) e Gangues de Nova York (2002). Em ambos, forças antagônicas são expostas em sua perturbadora complementariedade: na adaptação do romance de Níkos Kazantzákis, o filho de Deus é dilacerado pelo conflito entre suas naturezas divina e humana; já o épico sobre a turbulenta Nova York de meados do século 19 mostra como o conluio entre poder instituído e criminalidade está nos alicerces da formação dos Estados Unidos.