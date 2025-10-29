O filme que explora a face desconhecida de um astro do rock

O cantor, compositor e guitarrista Bruce Springsteen. Rob DeMartin / Divulgação

Quem já viu ao vivo sabe: Bruce Springsteen é o maior espetáculo da Terra. Em 18 de setembro de 2013, o roqueiro estadunidense arrebatou já na largada o público abrindo a apresentação em São Paulo com uma versão eletrizante de Sociedade Alternativa, cantada em português. Depois da homenagem a Raul Seixas, The Boss (“O Chefão”, como o ídolo é chamado) incendiou o Espaço das Américas com mais de três horas de catarse no palco e na plateia.

Mas nem sempre a trajetória de Springsteen foi uma celebração flamejante de energia e vitalidade. No começo dos anos 1980, logo após a vitoriosa turnê de lançamento do ótimo álbum duplo The River, o músico foi tragado por fantasmas do passado e do presente, puxando o freio de sua carreira ascendente para se dedicar a um projeto extremamente íntimo e sombrio. Antes do estrondoso sucesso planetário Born in the USA (1984), Springsteen lançou o introspectivo Nebraska (1982). Registrado por ele apenas com voz, violão e gaita de boca em um rústico gravador de quatro faixas, o disco foi inspirado por traumáticas lembranças familiares e filmes como Terra de Ninguém (1973), de Terrence Malick.

Esse inusitado ponto fora da curva na trajetória do astro é lembrado em Springsteen: Salve-me do Desconhecido, longa dirigido por Scott Cooper que estreia nesta semana no cinema. Quem interpreta o cantor e compositor é o ator Jeremy Allen White, escolhido para o papel pelo próprio biografado. Ganhador de três Globos de Ouro e dois Emmy como protagonista da série O Urso, Allen White encarna com talento e honestidade um dos momentos mais difíceis da vida do autor de hits como Thunder Road e Hungry Heart.