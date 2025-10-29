O filme que explora a face desconhecida de um astro do rock

Quem já viu ao vivo sabe: Bruce Springsteen é o maior espetáculo da Terra. Em 18 de setembro de 2013, o roqueiro estadunidense arrebatou já na largada o público abrindo a apresentação em São Paulo com uma versão eletrizante de Sociedade Alternativa, cantada em português. Depois da homenagem a Raul Seixas, The Boss (“O Chefão”, como o ídolo é chamado) incendiou o Espaço das Américas com mais de três horas de catarse no palco e na plateia.
Mas nem sempre a trajetória de Springsteen foi uma celebração flamejante de energia e vitalidade. No começo dos anos 1980, logo após a vitoriosa turnê de lançamento do ótimo álbum duplo The River, o músico foi tragado por fantasmas do passado e do presente, puxando o freio de sua carreira ascendente para se dedicar a um projeto extremamente íntimo e sombrio. Antes do estrondoso sucesso planetário Born in the USA (1984), Springsteen lançou o introspectivo Nebraska (1982). Registrado por ele apenas com voz, violão e gaita de boca em um rústico gravador de quatro faixas, o disco foi inspirado por traumáticas lembranças familiares e filmes como Terra de Ninguém (1973), de Terrence Malick.
Esse inusitado ponto fora da curva na trajetória do astro é lembrado em Springsteen: Salve-me do Desconhecido, longa dirigido por Scott Cooper que estreia nesta semana no cinema. Quem interpreta o cantor e compositor é o ator Jeremy Allen White, escolhido para o papel pelo próprio biografado. Ganhador de três Globos de Ouro e dois Emmy como protagonista da série O Urso, Allen White encarna com talento e honestidade um dos momentos mais difíceis da vida do autor de hits como Thunder Road e Hungry Heart.
O perfil desse operário do rock foi traçado por suas palavras em Born to Run, autobiografia lançada no Brasil em 2016. No livro batizado com o nome de um dos hinos de Springsteen, o artista escreve com surpreendente serenidade sobre o pai, cuja depressão que o levou ao alcoolismo parece ser um problema que se manifesta aleatoriamente em alguns familiares – inclusive nele mesmo. No final da obra, Springsteen explica a mensagem subjacente à letra de My Father's House, uma das mais belas canções de Nebraska: "Honramos os nossos pais ao não aceitar como finais e determinadas as características mais perturbadoras da nossa relação. Decidi que, entre mim e meu pai, a soma dos nossos problemas não seria o resumo da vida que passamos juntos".