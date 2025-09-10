O primeiro e o segundo Jacaré

O primeiro Jacaré que conheci foi o do Tambo do Bando, grupo que na segunda metade dos anos 1980 inovou a música no Rio Grande do Sul vestindo o regionalismo com roupas cosmopolitas. Antes do inspirado letrista do conjunto que tinha “o pé no galpão e a cabeça na galáxia”, porém, havia outro Jacaré: o prosador. Luiz Sérgio Metz (1952 — 1996), ou Sérgio Jacaré, ou Jacaré, ou Jaca, escreveu poucos livros, mas suas escassas publicações deixaram um talho fundo na literatura brasileira contemporânea.

Descobri a faceta literária do jornalista nascido em Santo Ângelo com o acachapante romance Assim na terra, cuja caudalosa narrativa refunda “a terra desolada” de T. S. Eliot no Sul profundo do Brasil. Precedendo esse réquiem editado em 1995, o escritor lançara em 1981 o volume de contos O primeiro e o segundo homem. Tão impressionante quanto aquela narrativa longa, essa compilação de nove textos curtos é também um manotaço estético no leitor. Quase 45 anos depois de sua primeira edição, O primeiro e o segundo homem acaba de ganhar nova publicação pela Arquipélago — editora que promete para 2026 a reedição de Assim na terra. Nos contos, Metz registra um mundo agônico que lhe era familiar: a cultura, a paisagem e o homem da região das Missões, cuja herança da ancestralidade guarani, da experiência das reduções jesuíticas e da pequena propriedade rural estava sendo brutalmente dilacerada pela modernidade e a monocultura da soja.

O neto do Senhor, primeiro conto do livro, mistura cosmogonia indígena e o dogma cristão da concepção em um poético mito de origem. A partir daí, entretanto, tudo é desagregação. Os personagens migram para a cidade grande, perdem o gosto pela vida, estrebucham na ponta da faca. A história que dá título ao livro é a súmula desse fracasso: os duelistas de O primeiro e o segundo homem reencenam nossa bestialidade primitiva evocando um conto de Jorge Luis Borges, um trecho de Grande Sertão: Veredas, uma pintura negra de Goya, um spaghetti western de Sergio Leone.