Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Leitura
Opinião

O primeiro e o segundo Jacaré

Luiz Sérgio Metz escreveu poucos livros, mas suas escassas publicações deixaram um talho fundo na literatura brasileira contemporânea

Roger Lerina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS