O coração civil nas ruas

Em Porto Alegre, manifestantes protestaram contra a PEC da Blindagem e o projeto de anistia. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O recado ecoou alto e inequívoco: “Basta!”. Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas em todo o país no último domingo manifestar-se contra a chamada PEC da Blindagem e o projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro. O protesto teve palavras de ordem, gritos indignados e discursos contundentes – mas também teve cantoria de qualidade. Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Paulinho da Viola, Chico César, Daniela Mercury, Geraldo Azevedo, Maria Gadú e Wagner Moura juntaram suas vozes ao coro dos brasileiros que perderam a paciência com os parlamentares interessados apenas em proteger seus interesses e salvar a pele do ex-presidente.

Em uma democracia, a manifestação de um artista tem a mesma legitimidade que a do cidadão comum. No entanto, como figuras públicas capazes de galvanizar emoções e ideias, músicos, atores, escritores e intelectuais conseguem repercutir seus posicionamentos de maneira especial na sociedade. Interessa a muita gente o que pensa seu ídolo – seja o compositor das músicas que cantamos de cor, a atriz cujo talento nos encanta, o autor do romance que marcou nossa vida. É importante que a defesa da democracia, da soberania nacional e dos direitos fundamentais tenha o endosso também de nomes da arte e da cultura – e que esse apoio seja o mais difundido possível.