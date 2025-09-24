O coração civil nas ruas

O recado ecoou alto e inequívoco: “Basta!”. Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas em todo o país no último domingo manifestar-se contra a chamada PEC da Blindagem e o projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro. O protesto teve palavras de ordem, gritos indignados e discursos contundentes – mas também teve cantoria de qualidade. Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Paulinho da Viola, Chico César, Daniela Mercury, Geraldo Azevedo, Maria Gadú e Wagner Moura juntaram suas vozes ao coro dos brasileiros que perderam a paciência com os parlamentares interessados apenas em proteger seus interesses e salvar a pele do ex-presidente.
Em uma democracia, a manifestação de um artista tem a mesma legitimidade que a do cidadão comum. No entanto, como figuras públicas capazes de galvanizar emoções e ideias, músicos, atores, escritores e intelectuais conseguem repercutir seus posicionamentos de maneira especial na sociedade. Interessa a muita gente o que pensa seu ídolo – seja o compositor das músicas que cantamos de cor, a atriz cujo talento nos encanta, o autor do romance que marcou nossa vida. É importante que a defesa da democracia, da soberania nacional e dos direitos fundamentais tenha o endosso também de nomes da arte e da cultura – e que esse apoio seja o mais difundido possível.
Durante a campanha das Diretas Já, entre 1983 e 1984, em meio a muitas lideranças políticas e personalidades que participaram dos comícios, a cantora Fafá de Belém destacou-se como ícone do movimento, mobilizando multidões com sua interpretação do “Hino Nacional Brasileiro”. O embate no qual estamos atualmente engolfados é também simbólico. É por isso que a imagem do estandarte verde-amarelo espraiando-se enorme pela Avenida Paulista neste domingo contrasta com aquela da bandeira dos Estados Unidos desfraldada no mesmo local por manifestantes no Sete de Setembro, facilitando muito a compreensão das agendas e prioridades de cada grupo. Escolher o lado certo é questão de escutar o “Coração Civil" da canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, que diz: “Se o poeta é o que sonha o que vai ser real / Bom sonhar coisas boas que o homem faz / E esperar pelos frutos no quintal”.