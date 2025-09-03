As joias da coroa

Cronista Luis Fernando Veríssimo morreu neste sábado (30), aos 88 anos, em Porto Alegre. Luis Fernando Verissimo / Arquivo Pessoal

A riqueza das nações costuma ser medida por parâmetros sólidos como lastro em dólar, reservas de ouro, recursos naturais, renda per capita, PIB. Mas há outros indicativos que também dão conta da saúde de um país. São valores culturais que, talvez exatamente por conta de sua intangibilidade, tornam-se ativos robustos blindados contra qualquer tarifaço arbitrário.

Luis Fernando Verissimo é desses alicerces da economia simbólica brasileira. O legado que o escritor, cartunista, músico e gênio deixa é um Banco Central de riqueza artística, inteligência, sensibilidade e humor. Atuando em clave distinta dos honoráveis “intérpretes do Brasil”, LFV leu o país com a mesma perspicácia que nomes como Antonio Candido, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Sérgio Buarque de Holanda no campo da ensaística.

Por falar em pensadores da nacionalidade, está entrando em cartaz hoje nos cinemas um documentário sobre três pilares fundamentais para a consolidação e difusão da imagem que se construiu da Bahia. 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado, destaca a amizade entre o escritor Jorge Amado, o músico Dorival Caymmi e o artista visual Carybé, nomeados embaixadores do candomblé e da cultura afro-baiana em uma época na qual as manifestações religiosas e artísticas da comunidade negra eram vistas com desconfiança, se não com franco desprezo.

Outra expressão maiúscula de brasilidade, o Grupo Corpo volta a Porto Alegre na semana que vem para comemorar 50 anos. A principal companhia de dança contemporânea do país, responsável por incorporar a ginga brasileira ao léxico do balé e levar nosso jeito de bailar para o mundo todo, vai se apresentar nos dias 13 e 14 no Teatro da Fiergs. O programa inclui a nova coreografia Piracema, em que o fenômeno dos peixes que sobem a correnteza do rio enfrentando os obstáculos para chegar ao local da desova serve de metáfora para a persistência criativa do conjunto mineiro nestas cinco décadas.

