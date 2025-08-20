Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Provocação
Opinião

Por que ouvir os clássicos

Noto um interesse crescente pela música erudita no Rio Grande do Sul. No Brasil, entretanto, o repertório ainda é escutado por poucos

Roger Lerina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS