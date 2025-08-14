Os fominhas

FOMO é a sigla para “fear of missing out", que significa algo como "medo de ficar de fora". ST22Studio / stock.adobe.com

Uma das minhas ansiedades de estimação tem nome gringo com sigla sonora: "fear of missing out", FOMO. Algo como "medo de perder algo" ou "medo de ficar de fora", a tal síndrome aflige pessoas que querem estar permanentemente conectadas com o que lhes interessa — lamentando, por exemplo, não poderem estar em dois eventos simultaneamente, por motivos de leis da física.

Sou bem assim. Mesmo quando estou de fato curtindo a programação que elegi para aquele momento, um diabinho surge pra cutucar meu ombro lembrando que em outro lugar está rolando um baita show ao mesmo tempo. "Será que lá está mais bacana do que aqui?" Bem, o nome e o conceito FOMO me despertaram a associação com uma figura que, forçando um pouco a amizade, acho meio similar: o fominha. Em linguagem futebolística antediluviana, fominha é o jogador que não passa a bola e quer participar de todos os lances da partida.

Todo esse trololó é para ponderar que o fominha cultural é ele mais sua circunstância. Quer dizer, não se trata apenas da minha psique seriamente perturbada, mas também de um excesso de oferta disponível. Como diria o Homer Simpson, a culpa é minha e eu ponho em quem quiser — e vou culpar Porto Alegre também por meu tormento. É impossível não se angustiar com a quantidade e a qualidade das atrações que a cidade oferece.

Fico pistola quando escuto a velha ladainha "bá, não tem nada pra fazer em Porto Alegre". Oi? Ok, estamos mesmo longe demais das capitais, mas não somos o fundo da grota, né? A agenda cultural de POA fervilha com opções produzidas por artistas locais, nacionais e internacionais. É só conferir o roteiro do jornal, biscoitar as redes sociais, clicar no site, ver a TV, ouvir o rádio. Te liga, bico de luz!