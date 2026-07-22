Vinculada ao Sistema Ocergs, Escola Superior do Cooperativismo lança programa voltado à formação de lideranças

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Escola Superior do Cooperativismo (Escoop), vinculada ao Sistema Ocergs, lança nesta quarta-feira (22) a sua Escola de Negócios. A nova iniciativa tem como foco programas executivos voltados à formação de lideranças cooperativistas de todo o Brasil.
O primeiro programa de formação será o Prisma, direcionado a conselheiros, diretores, superintendentes e executivos. Com processo seletivo baseado no perfil dos candidatos, a proposta combina estudos de casos reais, mentorias individuais e profissionais convidados para promover discussões de alto nível sobre os desafios enfrentados pelas cooperativas.
A capacitação, que está com inscrições abertas até 30 de setembro, soma-se aos já tradicionais cursos abertos e formações in company da Escoop, que passam a integrar o portfólio da Escola de Negócios.
Com 15 anos de atuação, a Escola Superior do Cooperativismo (Escoop) — com sede em Porto Alegre (RS) e mantida pelo Sescoop/RS — é a primeira instituição de ensino superior do Brasil focada exclusivamente no cooperativismo.