"Vilanizar a China serve para que os EUA não enfrentem seus problemas internos", diz pesquisador

Doutor em Ciências Políticas e graduado em geografia e professor da rede federal, Diego Pautasso. Diego Pautasso / Arquivo Pessoal

Nas últimas décadas, a ascensão da China foi acompanhada por uma avalanche de narrativas antichinesas. Para o governo dos Estados Unidos, o país seria uma ameaça à democracia liberal, uma nação que compete de maneira desigual e uma potência neoimperial. Mas como esse discurso é produzido e a quem serve?

Esse é o tema do livro Quem tem medo da China? A construção da ameaça chinesa (Editora de Cultura), de Diego Pautasso e Isis Paris Maia. Doutor em Ciências Políticas e graduado em geografia e professor da rede federal, Pautasso conversou com a coluna sobre a obra.

A suposta ameaça chinesa é real ou construída?

Do ponto de vista do livro, ela construída como uma narrativa para contê-la. Agora, só faz sentido se construir uma narrativa para contê-la, uma vez que, em boa medida, essa seja uma ameaça real aos Estados Unidos ou a determinadas elites do Ocidente. Porém, a ameaça chinesa não é sobre o poder do Partido Comunista ou a pretensão de destruir a civilização ocidental. Não há uma coincidência entre o que se vocifera como narrativa e aquilo no qual a China é realmente competitiva. A China se apresenta como uma alternativa sistêmica que faz um contraponto estratégico e decisivo à liderança que os Estados Unidos até então vinham exercendo.

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Essa vilanização da China não é algo novo na história. Em outros momentos, rivais do Ocidente foram também tratados como inimigos?

Exato, trata-se da construção de inimigos como forma de legitimidade. Essa produção de legitimidade passa, por um lado, por vender a ideia de que eu estou oferecendo o melhor: a responsabilidade de proteger, a democracia, o livre mercado, e uma série de coisas que são vendidas como um pacote de bondade. Mas, por outro lado, isso é combinado com uma estratégia de vilanização de todos aqueles que não querem esse pacote de bondade, que resistem ou que propõem algo alternativo. Nesse caso, a ameaça pode ser os nazistas, os soviéticos, o perigo amarelo, o fundamentalismo islâmico ou o terrorismo na América Latina, que está na ordem do dia.

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Costuma-se chamar a disputa entre EUA e China como uma "nova Guerra Fria". O senhor concorda com essa expressão? Ou a China está muito mais mimetizada com o Ocidente no comércio a ponto de não ser comparável ao isolamento do bloco soviético durante a segunda metade do século 20?

Os Estados Unidos estão procurando dar o mesmo remédio, ou seja a Guerra Fria, usar a mesma estratégia, a mesma construção de ameaças (da época da Guerra Fria). Porém, e aí que está o equívoco americano: o mesmo remédio para uma doença diferente. A China do século 21 não tem absolutamente nada a ver com a União Soviética do século 20. Há o fato de também ter passado por uma revolução nascida no século 20, tem a liderança do Partido Comunista, mas, tirando essas semelhanças, todo o resto é diferente. Enquanto a União Soviética estava contida e restrita a um bloco, a China tem uma projeção global. Enquanto a União Soviética não era competitiva em quase nenhum setor, exceção no estratégico, aeroespacial, a China é competitiva em todos os outros. Enquanto a União Soviética não tinha projeção nenhuma em termos comerciais, financeiros em escala global, a China tem tentáculos por todo o mundo, sem estar restrita aos blocos ideológicos: ela tem relações boas com países islâmicos, países com ditaduras, com democracias, com países liberais e com países de esquerda. Isso cria um cenário completamente diferente. E por isso que a estratégia da guerra comercial deu errada. Por isso a estratégia do cerco tecnológico no setor de semicondutores e 5G é natimorta. Eles (os americanos) trataram a China como se fosse uma espécie de União Soviética ou pior, como se fosse uma espécie de Venezuela, Cuba ou Coreia do Norte, achando que teriam capacidade de estrangular a China no setor de semicondutores e, com isso, levar toda a indústria para o buraco. Erraram brutalmente o pulo, porque a China não é um país de pequenas dimensões: tem grande capacidade, um ecossistema digital, de ciência e tecnologia gigantescos, uma capacidade de planificação enorme, e enorme capacidade de atração de cérebros. Não apenas a China vem desenvolvendo rapidamente o setor de semicondutores, como o próprio Ocidente perdeu o mercado chinês, que era o principal comprador de semicondutores. Então, foi um erro duplo.

Ao acusar a China de autoritarismo e violação de direitos humanos, os EUA ocultam seus próprios erros, como torturas no Iraque e no Afeganistão?

As pessoas falam: "Olha o Tibete, Xijang". Não é que não haja contradição, um país com 1,3 bilhão de habitantes, com 56 etnias, com desigualdades sociais e regionais, tem contradições sociais e étnicas. A questão não é a existência ou não disso, que é importante. Primeiro, isso é colocado de maneira seletiva com o objetivo de atacar a China, de cercá-la. Isso também serve para, seletivamente, não falar de outros casos que não são convenientes: a Arábia Saudita, as petromonarquias. Também serve para não enfrentar, tal como no caso da competição econômica, os seus problemas internos: os Estados Unidos tem uma população carcerária, uma drogadição em expansão, que, aliás, também tentam atribuir à China ou à América Latina a responsabilidade. Eles têm que olhar no próprio espelho. No caso da Europa, ter 1,3 mil pessoas morrendo em uma semana de calor é vergonha. A grande mídia coloca como "é porque está muito quente".

E o Brasil, como deve se equilibrar entre a China e os EUA?