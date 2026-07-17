"Vilanizar a China serve para que os EUA não enfrentem seus problemas internos", diz pesquisador

Nas últimas décadas, a ascensão da China foi acompanhada por uma avalanche de narrativas antichinesas. Para o governo dos Estados Unidos, o país seria uma ameaça à democracia liberal, uma nação que compete de maneira desigual e uma potência neoimperial. Mas como esse discurso é produzido e a quem serve?
Esse é o tema do livro Quem tem medo da China? A construção da ameaça chinesa (Editora de Cultura), de Diego Pautasso e Isis Paris Maia. Doutor em Ciências Políticas e graduado em geografia e professor da rede federal, Pautasso conversou com a coluna sobre a obra.
A suposta ameaça chinesa é real ou construída?
Do ponto de vista do livro, ela construída como uma narrativa para contê-la. Agora, só faz sentido se construir uma narrativa para contê-la, uma vez que, em boa medida, essa seja uma ameaça real aos Estados Unidos ou a determinadas elites do Ocidente. Porém, a ameaça chinesa não é sobre o poder do Partido Comunista ou a pretensão de destruir a civilização ocidental. Não há uma coincidência entre o que se vocifera como narrativa e aquilo no qual a China é realmente competitiva. A China se apresenta como uma alternativa sistêmica que faz um contraponto estratégico e decisivo à liderança que os Estados Unidos até então vinham exercendo.
Essa vilanização da China não é algo novo na história. Em outros momentos, rivais do Ocidente foram também tratados como inimigos?
Exato, trata-se da construção de inimigos como forma de legitimidade. Essa produção de legitimidade passa, por um lado, por vender a ideia de que eu estou oferecendo o melhor: a responsabilidade de proteger, a democracia, o livre mercado, e uma série de coisas que são vendidas como um pacote de bondade. Mas, por outro lado, isso é combinado com uma estratégia de vilanização de todos aqueles que não querem esse pacote de bondade, que resistem ou que propõem algo alternativo. Nesse caso, a ameaça pode ser os nazistas, os soviéticos, o perigo amarelo, o fundamentalismo islâmico ou o terrorismo na América Latina, que está na ordem do dia.
Costuma-se chamar a disputa entre EUA e China como uma "nova Guerra Fria". O senhor concorda com essa expressão? Ou a China está muito mais mimetizada com o Ocidente no comércio a ponto de não ser comparável ao isolamento do bloco soviético durante a segunda metade do século 20?
Os Estados Unidos estão procurando dar o mesmo remédio, ou seja a Guerra Fria, usar a mesma estratégia, a mesma construção de ameaças (da época da Guerra Fria). Porém, e aí que está o equívoco americano: o mesmo remédio para uma doença diferente. A China do século 21 não tem absolutamente nada a ver com a União Soviética do século 20. Há o fato de também ter passado por uma revolução nascida no século 20, tem a liderança do Partido Comunista, mas, tirando essas semelhanças, todo o resto é diferente. Enquanto a União Soviética estava contida e restrita a um bloco, a China tem uma projeção global. Enquanto a União Soviética não era competitiva em quase nenhum setor, exceção no estratégico, aeroespacial, a China é competitiva em todos os outros. Enquanto a União Soviética não tinha projeção nenhuma em termos comerciais, financeiros em escala global, a China tem tentáculos por todo o mundo, sem estar restrita aos blocos ideológicos: ela tem relações boas com países islâmicos, países com ditaduras, com democracias, com países liberais e com países de esquerda. Isso cria um cenário completamente diferente. E por isso que a estratégia da guerra comercial deu errada. Por isso a estratégia do cerco tecnológico no setor de semicondutores e 5G é natimorta. Eles (os americanos) trataram a China como se fosse uma espécie de União Soviética ou pior, como se fosse uma espécie de Venezuela, Cuba ou Coreia do Norte, achando que teriam capacidade de estrangular a China no setor de semicondutores e, com isso, levar toda a indústria para o buraco. Erraram brutalmente o pulo, porque a China não é um país de pequenas dimensões: tem grande capacidade, um ecossistema digital, de ciência e tecnologia gigantescos, uma capacidade de planificação enorme, e enorme capacidade de atração de cérebros. Não apenas a China vem desenvolvendo rapidamente o setor de semicondutores, como o próprio Ocidente perdeu o mercado chinês, que era o principal comprador de semicondutores. Então, foi um erro duplo.
Ao acusar a China de autoritarismo e violação de direitos humanos, os EUA ocultam seus próprios erros, como torturas no Iraque e no Afeganistão?
As pessoas falam: "Olha o Tibete, Xijang". Não é que não haja contradição, um país com 1,3 bilhão de habitantes, com 56 etnias, com desigualdades sociais e regionais, tem contradições sociais e étnicas. A questão não é a existência ou não disso, que é importante. Primeiro, isso é colocado de maneira seletiva com o objetivo de atacar a China, de cercá-la. Isso também serve para, seletivamente, não falar de outros casos que não são convenientes: a Arábia Saudita, as petromonarquias. Também serve para não enfrentar, tal como no caso da competição econômica, os seus problemas internos: os Estados Unidos tem uma população carcerária, uma drogadição em expansão, que, aliás, também tentam atribuir à China ou à América Latina a responsabilidade. Eles têm que olhar no próprio espelho. No caso da Europa, ter 1,3 mil pessoas morrendo em uma semana de calor é vergonha. A grande mídia coloca como "é porque está muito quente".
E o Brasil, como deve se equilibrar entre a China e os EUA?
Parece relativamente óbvio que o alinhamento automático não interessa ao Brasil. Mas aí entra o ponto: a gente não vai casar com ninguém na festa, vai barganhar as melhores condições. Mas tu não entras em um jogo da Libertadores, se tu não quiser bola dividida. Vai ter bola dividida, esse é o ponto fundamental: não querer alinhamento automático e querer barganha é muito bom até o momento que começa o jogo. Na hora que começa o jogo, a gente vai ter de fazer uma leitura objetiva dos custos da tomada de decisão e de qual a maior ou quais as maiores janelas de oportunidade. Não significa que se a gente tiver mais janela de oportunidade com a China, a gente não possa fazer nenhum negócio com os Estados Unidos, nem o contrário. O que me parece, por um lado, hoje, é que a disposição da China para investir, para cooperar, para assinar memorandos, tem sido maior.