Valorizando tradições ancestrais, Sapucaia do Sul realiza a segunda edição do encontro de benzedeiras e benzedores

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Depois de atrair 700 participantes no ano passado, a prefeitura de Sapucaia do Sul se prepara para realizar, no próximo dia 25, a segunda edição do "Benzer é Bendizer". A iniciativa pretende reunir cerca de 25 benzedeiras e benzedores locais e de municípios vizinhos na Estação Cidadania-Cultura, das 13h às 17h.
O encontro é aberto ao público e busca integrar pessoas interessadas em preservar e valorizar os saberes populares. O objetivo é reconhecer a importância das tradições ancestrais, da oralidade e das práticas de cuidado transmitidas entre gerações.
Segundo a administração municipal, a iniciativa foca na valorização da espiritualidade popular e na preservação do patrimônio cultural imaterial.
A programação contará com atendimentos individuais, troca de experiências e atividades interativas, incluindo contoterapia, musicoterapia, aromaterapia, oficinas de mandalas terapêuticas, exposição de artesanato e fitoterapia — com apresentação de ervas medicinais, chás e saberes populares.
Paralelamente, a prefeitura organiza uma exposição fotográfica com registros de benzedeiras e benzedores que fizeram história na região, incluindo homenagens em memória daqueles que já faleceram.