Um mês após os terremotos na Venezuela, veja como está a situação no país

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Um mês após os dois terremotos que abalaram regiões da Venezuela, famílias mantêm a esperança enquanto buscam vítimas em meio aos escombros, e o governo inicia o processo de reconstrução das casas e edifícios afetados.
Apesar do alto número de mortes ultrapassando a marca de 5 mil, o número exato de desaparecidos permanece incerto, variando entre 17 mil e 29,5 mil pessoas.
La Guaira e Caracas seguem como as áreas mais atingidas. Segundo uma avaliação preliminar publicada pelo Banco Mundial nesta quinta-feira (23), os tremores podem ter causado US$ 19,6 bilhões (cerca de R$ 100 bilhões) em danos físicos a edifícios e infraestrutura — o equivalente a 18% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Já para a Organização das Nações Unidas (ONU), o prejuízo estimado gira em torno de US$ 37 bilhões (aproximadamente R$ 190 bilhões).
Balanço dos impactos:
- Mortos: 5.398
- Feridos: 16.740
- Deslocados: 17.907
- Pessoas resgatadas dos escombros: 6.462
- Construções desabadas: 190 (sendo 90 edifícios)
- Imóveis com danos graves e risco de colapso: 895