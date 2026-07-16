"Um bom dia para afogar mágoas": rei Charles bebe cervejas após eliminação da Inglaterra na Copa

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
"Talvez seja um bom dia para afogar algumas mágoas". Foi o que disse o rei Charles III, acompanhado da rainha Camila, nesta quinta-feira (16) ao tomar algumas cervejas na cervejaria Hall & Woodhouse Badger em Blandford, Dorset.
O fato ocorre um dia após a Inglaterra perder, de virada, da Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (15).
Charles tomou um copo de Fursty Ferret, uma cerveja âmbar com 3,4% de teor alcoólico, uma das mais vendidas da cervejaria, e uma Tanglefoot (dourada). Ainda durante a visita à cervejaria, o casal real encontrou-se com aprendizes de cervejeiro e chef, observando os cozinheiros em treinamento.
A cervejaria Hall & Woodhouse Badger, fundada em 1777 por Charles Hall, celebrará seu 250º aniversário no próximo ano.
Ainda na quarta-feira, após a derrota, a conta oficial da família real compartilhou uma publicação parabenizando o time pela sua impressionante campanha, com uma foto do capitão Harry Kane consolando o craque do meio-campo Jude Bellingham.