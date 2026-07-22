Trump quer o presidente da Fifa na ONU? Entenda dois possíveis impasses da proposta  

Presidente Donald Trump e Gianni Infantino. STEPHANIE SCARBROUGH / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que o atual presidente da Fifa, Gianni Infantino, dispute a eleição para secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A informação foi divulgada pelo jornal New York Post nesta terça-feira (21).

De acordo com uma fonte próxima ao presidente americano ouvida pelo jornal, Trump afirmou que Infantino “é respeitado por todos ao redor do mundo e possui uma habilidade especial para unir as pessoas”.

Segundo o Post, não está claro se Infantino tem interesse em concorrer ao cargo nem se Trump já conversou diretamente com ele sobre essa possibilidade. Além disso, sabe-se que o dirigente pretende disputar a reeleição na Fifa em 2027.

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Entretanto, dois possíveis impasses cercam essa eventual candidatura.

O primeiro é o aspecto político: o movimento poderia ser visto como uma tentativa de aproximar a Casa Branca da ONU, já que o republicano criticou as ações da entidade repetidas vezes. A articulação corre o risco de ser interpretada por diplomatas como mais uma interferência de Trump na soberania multilateral.

Vale lembrar que a relação entre Infantino e Trump se fortaleceu durante a organização da Copa do Mundo de 2026. Em dezembro, a entidade concedeu ao presidente americano um "prêmio da paz" — honraria vista nos bastidores como um consolo após Trump não vencer o Nobel da Paz de 2025.

Além disso, para garantir o comando da ONU, ele precisaria obter o apoio do Conselho de Segurança — composto por 15 membros, onde os cinco membros permanentes têm poder de veto — seguido da confirmação pela Assembleia Geral.

Outro empecilho é a falta de credenciais na área diplomática. Giovanni "Gianni" Vincenzo Infantino é um advogado e dirigente desportivo suíço-italiano. Ele preside a Fifa desde 2016 e, antes disso, foi secretário-geral da Uefa (2009-2016).

Ele não possui a mesma trajetória internacional que os demais nomes cotados para a sucessão de António Guterres. Atualmente, entre os principais candidatos estão: