Tramontina doa 1,7 tonelada de ferramentas e utensílios para afetados por terremotos na Venezuela

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A empresa gaúcha Tramontina, por meio de sua unidade na Colômbia, realizou a doação de um amplo conjunto de produtos para apoiar as comunidades afetadas pelos terremotos que atingiram a Venezuela no fim de junho.
As remessas reúnem cerca de 2 mil itens, entre ferramentas e utensílios essenciais para as atividades de reconstrução e para o dia a dia das famílias. O lote inclui carrinhos de mão, pás, picaretas, enxadas, martelos, marretas, cavadeiras, facas, talheres, panelas, frigideiras e cadeiras, totalizando cerca de 1,7 tonelada de donativos.
A primeira entrega foi realizada à Fundación Juntos Se Puede, em Bogotá (Colômbia), organização que fará o encaminhamento da carga humanitária à Venezuela.
Em um segundo momento, uma nova remessa foi destinada à Fundação CADENA, organização internacional com mais de 25 anos de atuação em respostas a emergências, crises e desastres. A entrega foi feita em Maicao (Colômbia), de onde os produtos seguem para a Venezuela para distribuição às populações atingidas.