Todas as estações de monitoramento hidrometeorológico da Defesa Civil do RS estão operando, segundo o governo

Nova Hartz, no Vale do Sinos, foi um dos municípios a receber os primeiros equipamentos. Defesa Civil RS / Divulgacao

As 129 estações de monitoramento hidrometeorológico compradas pelo governo do Estado estão funcionando normalmente, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

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Na quinta-feira (23), a coluna denunciou que, no caso da rede de equipamentos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apenas 16 estavam plenamente operantes entre os dias mais críticos dos temporais recentes que atingiram o Estado (de 17 a 21 de julho). As outras 82 apresentavam pelo menos um problema. Vinte estavam totalmente inoperantes.

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A rede do Inmet é administrada pelo governo federal, sendo um órgão subordinado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, em Brasília.

A coluna questionou a situação das estações administradas pelo Estado. Segundo a Defesa Civil, 130 equipamentos foram comprados. Desses, apenas um não foi instalado ainda, o de Bom Retiro do Sul. Essa estação, conforme o governo, deve ser instalada nos próximos dias.

A Defesa Civil pondera que, apesar de todas as estações estarem em funcionamento, os sensores ainda estão no processo de calibragem de dados, etapa que serve para garantir a qualidade da informação disponibilizada. "A medida que eventos adversos, como este que tivemos agora, acontecerem, os sensores serão calibrados", explica o órgão, em nota.

Porto Alegre conta com duas estações instaladas, nos bairros Cristal e Ipanema. Os dados de todos os equipamentos podem ser acompanhados em tempo real no site do Prepara RS.