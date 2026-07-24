Temperaturas discrepantes e velocidades de vento absurdas: estações do Inmet seguem apresentando dados errados

William Delgado / RBS TV

Os problemas na rede de estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Rio Grande do Sul não se limitam aos dias mais críticos que antecederam as tempestades desta semana no Estado.

Leia Mais Só 16 das 98 estações meteorológicas do Inmet estavam plenamente operacionais nos dias críticos dos temporais no RS

As discrepâncias continuam, segundo aponta o meteorologista Gabriel Cassol, um dos autores do estudo que demonstrou falhas nos equipamentos entre os dias 17 e 21 de julho, período crítico das tempestades recentes no Estado.

O Inmet é um órgão do governo federal.

Nesta sexta-feira, por exemplo, a estação de Uruguaiana, trazia dados irreais de temperatura, falha de dados e não apresentava estatísticas sobre medição de chuva. Enquanto todos os sensores mostravam temperatura que variava entre 16°C e 16,5°, a estação do Inmet registrava 22,9°C, uma diferença de pelo menos 6,9°C.

A estação de Lavras do Sul não tinha dados sobre umidade e ponto de orvalho. Também registrava dados irreais de temperatura, com uma discrepância de pelo menos 8°C (mostrava 26,6°C, enquanto outros termômetros na área indicavam 16°C).

A estação de São Lourenço do Sul também apresentava problemas no sensor de vento, registrando várias horas consecutivas de rajadas irreais. A estação mostrava a velocidade do vento de 80,3 km/h, enquanto equipamentos na região indicavam entre 43,5 km/h e 45,9 km/h.

A estação de Palmeira das Missões também continua registrando valores absurdos de rajadas de vento. O equipamento registrou 88,9 km/h sendo que não havia nenhuma tempestade ou algum sistema meteorológico atuando no Rio Grande do Sul capaz de produzir essas rajadas. Outros equipamentos na área indicavam ao meio-dia rajadas de 25,7 km/h.

Em Porto Alegre, a principal estação da Capital, localizada no Jardim Botânico, seguia apresentando três problemas: nenhum registro de ventos (velocidade, rajadas e direção), em vários horários ela não apresentava dados e sensores registrando temperaturas fora do normal.

— Os problemas ainda continuam. Isso é problema de equipamento de baixa qualidade, a única solução para corrigir esse problema é fazer a troca dos equipamentos e colocar sensores de qualidade. Não irão resolver isso da noite para o dia — avalia o meteorologista.

Problemas maiores

Na quinta-feira (23), a coluna revelou que apenas uma em cada seis estações do Inmet estavam plenamente operacionais no Rio Grande do Sul, entre os dias 17 e 21 de julho de 2026, período crítico para o acompanhamento de temporais que atingiram recentemente o Estado, elevando os níveis de rios e provocando bloqueios em rodovias, prejuízos em residências e deslocando centenas de gaúchos.

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