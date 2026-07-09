Sulgás lança prêmio de jornalismo sobre transição energética

A Sulgás realiza, na próxima segunda-feira (13), o lançamento do "Prêmio Jornalismo Transição Energética", iniciativa que busca reconhecer trabalhos jornalísticos que abordem temas relacionados à transição energética, à sustentabilidade e à inovação no Etado. O evento será realizado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, às 14h.
Além do anúncio oficial da premiação, a programação também inclui o talk “Oportunidades e desafios da transição energética no RS”. Participam do debate Filipe Albano, gerente no Instituto de Petróleo e Recursos Naturais da PUCRS e Rafael Salamoni, vice-presidente do Sindienergia-RS.
A mediação será de Carolina Bahia, gerente executiva de relações institucionais e cliente da Sulgás.
A entrada é gratuita. Inscrições neste link.