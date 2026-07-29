Sociedade Polônia terá a primeira presidente mulher em 130 anos de história

Com 130 anos de história a Sociedade Polônia terá, pela primeira vez, uma mulher na presidência. A administradora e técnica de enfermagem Lilian Kielbowicz Jung foi eleita para conduzir a instituição fundada por imigrantes poloneses pelos próximos dois anos ao lado do vice-presidente Luiz Ratkiewicz. A diretoria assume no sábado (1º), quando serão conhecidos os demais componentes.
Descendente de imigrantes poloneses pelo lado paterno e frequentadora da entidade desde a infância, Lilian ingressou no elenco do Grupo Folclórico Polônia na juventude. Ao longo desse período, atuou como diretora de Marketing, vice-presidente Social, conselheira e presidente do Conselho Deliberativo.
Fundada em 1896, a entidade não tem fins políticos ou econômicos. Dedica-se à preservação da cultura e das tradições polonesas em Porto Alegre.