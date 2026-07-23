Só 16 das 98 estações meteorológicas do Inmet estavam plenamente operacionais nos dias críticos dos temporais no RS

Elevação do nível do Rio da Várzea cobriu todos os pontos de busca por Sérgio Bauer em Carazinho. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Apenas uma em cada seis estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estavam plenamente operacionais no Rio Grande do Sul, entre os dias 17 e 21 de julho de 2026, período crítico para o acompanhamento de temporais que atingiram recentemente o Estado, elevando os níveis de rios e provocando bloqueios em rodovias, prejuízos em residências e deslocando centenas de gaúchos. O Inmet é um órgão subordinado ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Governo Federal.

Do total de 98 estações, apenas 16 estavam funcionando completamente. As outras 82 estações da rede (83,7%) apresentavam pelo menos um tipo de falha.

O levantamento, assinado pelo meteorologista Gabriel Cassol e pelo professor da Unisinos Artur Jacobus, foi feito com base em dados públicos da rede do Inmet, disponíveis na internet.

Das 82 que apresentavam algum problema, 20 estavam inativas e outras 23 passaram a maior parte do tempo sem funcionar ou tiveram interrupções frequentes e prolongadas em período de temporais e risco de inundações. Entre as 82 estações com problemas, 36 (43,9%) foram marcadas em duas ou mais categorias de falha. Seis estações concentraram três ou quatro tipos de problema: Casca, Ibirubá, Lavras do Sul, Mostardas – Bacupari, São Luiz Gonzaga e Uruguaiana.

Em Porto Alegre, a Estação do Jardim Botânico, por exemplo, apresentou falha recorrente de duas a quatro variáveis, interrupções frequentes e prolongadas. Isso acarreta falhas de conteúdo e continuidade. O mesmo ocorria com a estação de Santa Maria, na região central do Estado.

Na Serra, as estações localizadas no Aeroporto de Caxias do Sul e no distrito de Criúva estavam inativas. Em Passo Fundo, a estação também estava sem funcionar.

— Esse estudo ocorreu porque já estávamos percebendo que muitas das estações não estavam funcionando ou estavam funcionando apenas aleatoriamente, deixando de transmitir os dados em vários horários, ou com lacunas de informações, a estação medindo temperatura e não medindo a precipitação. Isso nos preocupa porque sabemos que a rede do Inmet é extremamente importante como geradora de informação, seja para os modelos de previsão meteorológica, seja para Defesa Civil e para os estudos de clima. O fato de essas estações não estarem funcionando ou estarem gerando dados incompletos faz com que tenhamos problemas na previsão e nos alertas da Defesa Civil. Entendemos que é de grande responsabilidade que todas as estações estejam funcionando todo o tempo — avalia Jacobus.

Contraponto

A coluna questionou o Inmet, cuja responsabilidade é do Ministério da Agricultura e Pecuária, em Brasília. Por email, o órgão afirmou:

"Informamos que as estações meteorológicas localizadas no Rio Grande do Sul estão passando por manutenção preventiva e corretiva, que inclui a atualização do programa utilizado em sua operação. Os serviços são executados periodicamente e a previsão de conclusão, para o RS, é no mês de agosto. Durante esse período, poderão ocorrer indisponibilidades no funcionamento das estações, em razão das intervenções técnicas necessárias."

As 16 estações com funcionamento pleno

Cachoeirinha

Canguçu

Capão de Leão (Pelotas)

Charqueadas

Faxinal do Soturno

Herval

Itaqui

Minas do Leão

Montenegro

Pinheiro Machado

Porto Alegre (Belém Novo)

Rio Grande

Santa Vitória do Palmar (Taim)

São Borja

São Francisco de Paula

São Gabriel

As 20 estações inativas

Alegrete (Maronna)

Bento Gonçalves

Bom Jesus

Bom Jesus (Santo Inácio)

Cambará do Sul

Carazinho

Caxias do Sul (Aeroporto)

Caxias do Sul (Criúva)

Cruz Alta

Erechim

Esperança do Sul

Garruchos

Itacurubi

Passo Fundo

Santa Rosa

Santo Ângelo

Santo Antônio da Patrulha

São Vicente do Sul

Serafina Correa