Shopping da Capital terá autoatendimento de compra de passagens rodoviárias

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Shopping TOTAL, em Porto Alegre, terá um totem de autoatendimento para a compra de passagens rodoviárias intermunicipais. A parceria inicial foi firmada com a empresa Ouro e Prata, porém contemplará outras concessionárias de viagens do Estado, ampliando as opções de destinos e oferecendo acesso a viagens para todas as regiões do Rio Grande do Sul.
A operação iniciou nesta semana e o serviço está disponível no primeiro andar do shopping.
Com o equipamento, os usuários podem consultar horários, destinos e tarifas, além de adquirir passagens de forma rápida, sem precisar se deslocar até uma rodoviária ou ponto de venda tradicional.