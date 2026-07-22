Série de Will Smith que mostrou projeto liderado pela UFRGS na Antártica é indicada em prêmio global de meio ambiente

Instalado a cerca de 670 quilômetros do Polo Sul geográfico, o Criosfera 1 é o laboratório latino-americano mais meridional do planeta. Centro Polar e Climático / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Criosfera 1 — módulo científico brasileiro na Antártica e projeto liderado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) — alcançou mais um marco de projeção global.

Após ser destacado na série Pole to Pole, da National Geographic, a produção audiovisual em que aparece foi indicada ao Wildscreen Panda Awards 2026, o prêmio mais prestigiado do mundo para produções sobre vida selvagem, natureza e ambiente.

Apresentada pelo ator Will Smith e disponível no Disney+, a série conta com o episódio "The South Pole", que acompanha uma expedição ao módulo científico. O projeto do INCT da Criosfera é desenvolvido no âmbito do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR).

Ao registrar a rotina dos pesquisadores brasileiros, o episódio revela como o trabalho realizado em um dos ambientes mais extremos da Terra ajuda a compreender as mudanças climáticas e seus impactos.

No documentário, o público acompanha a chegada da equipe e os bastidores da manutenção dos equipamentos e da coleta de dados. Além da relevância científica das informações geradas, o episódio evidencia o lado humano da pesquisa polar, destacando a preparação exigida em regiões remotas e o compromisso da ciência brasileira com a agenda climática global.

— A indicação de Pole to Pole ao Wildscreen Panda Awards representa um reconhecimento importante para a série e também para a ciência produzida no Brasil. O episódio mostra ao público internacional que existe um trabalho contínuo de pesquisadores brasileiros na Antártica, gerando conhecimento relevante para compreender as mudanças climáticas e seus impactos em escala global — afirma o coordenador INCT da Criosfera, professor Jefferson Cardia Simões.