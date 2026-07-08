RS se mobiliza para enviar doações à Venezuela após terremotos; saiba como ajudar

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Logo após o dia 24 de junho, quando a Venezuela foi atingida por dois terremotos seguidos que afetaram boa parte do norte do país, os gaúchos se mobilizaram para arrecadar doações. No Rio Grande do Sul, há locais de arrecadação espalhados pelas cidades de Porto Alegre, Canoas, Viamão, Esteio, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Marau, Passo Fundo, Tapejara, Montenegro, São Leopoldo, Parobé e Bento Gonçalves.
Itens prioritários para arrecadação
- Alimentos e Água: Água mineral, arroz, macarrão, farinha de milho, lentilha, feijão, alimentos enlatados (atum, sardinha e vegetais), óleo, aveia, açúcar, sal, leite em pó e fórmulas infantis.
- Saúde e Medicamentos: Kits básicos de primeiros socorros (gases, ataduras, álcool e antissépticos), analgésicos, antigripais, vitaminas e medicamentos para doenças crônicas (como diabetes, hipertensão e asma).
- Higiene Pessoal: Sabonete, creme dental, escovas de dente, papel higiênico, shampoo, álcool em gel, absorventes higiênicos e fraldas geriátricas.
- Artigos para Bebês: Fraldas descartáveis, fórmulas infantis, lenços umedecidos, mamadeiras, papinhas e cobertores.
- Pets: Ração e medicamentos para cães e gatos.
- Busca e Resgate: Lanternas, refletores, lâmpadas portáteis, pilhas, baterias, carregadores portáteis (power banks), pás, picaretas, enxadas, pés de cabra, cordas, luvas de proteção, capacetes, óculos de segurança, máscaras contra poeira, coletes refletivos, cobertores térmicos, barracas de acampar e apitos.
Logística e Organização
A ação é organizada pelo coletivo Migrantes e Refugiados Unidos RS e pela REDEVEN (Red de Venezolanos en Brasil). As doações estão sendo centralizadas em Canoas, na sede da Associação Migrantes e Refugiados Unidos RS. De lá, o material segue para Curitiba (PR), São Paulo (SP) e, posteriormente, é enviado à Venezuela.
Veja alguns pontos de coleta:
Porto Alegre
- Movimento REIDE
- Endereço: Av. João Elustondo Filho, 100 (Sede das Aldeias Infantis SOS)
- WhatsApp/Telefone: (51) 99890-5741
Canoas
- Associação Migrantes e Refugiados Unidos RS
- Endereço: Av. Guilherme Schell, 6922 – Mathias Velho
- WhatsApp/Telefone: (97) 98426-1673
Viamão
- Red de Venezolanos en Brasil
- Endereço: Rua Lúcio Machado de Oliveira, 12 – Vila Elsa
- WhatsApp/Telefone: (51) 99990-6981
Esteio
- Associação dos Migrantes e Refugiados de Esteio
- Endereço: Estrada do Boqueirão, 690
- WhatsApp/Telefone: (51) 98101-4529
Novo Hamburgo
- Redeven
- Endereço: Rua Ibsen, 154 – Canudos
- WhatsApp/Telefone: (51) 98037-5164
Caxias do Sul
- Venezuelanos no Sul do Brasil
- Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 1745, Sala 19 – Centro (Galeria do Comércio)
- WhatsApp/Telefone: (54) 99917-6199
Marau
- ASOVEMA
- Endereço: Rua Irineu Ferlin, 494 – Vila Borges (Ao lado da Pastoral do Migrante)
- WhatsApp/Telefone: (54) 99705-2816
Passo Fundo
- Asociación VENEBRAS
- Endereço: Av. Diamantina, 212 – Bairro São Luiz Gonzaga
- WhatsApp/Telefone: (31) 99642-0604
Tapejara
- Igreja O Chamado de Deus (Corrigido o nome para o português, assumindo o padrão nacional)
- Endereço: Rua Leorindo Caviochioli, 206 – Bairro São Cristóvão
- WhatsApp/Telefone: (54) 99689-6107
Colaborou Eduardo Paganella