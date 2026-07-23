Renner firma parceria com universidade da Finlândia em ação de moda circular

Equipe da Renner em visita a um dos laboratórios da Aalto University, na Finlândia. Lojas Renner S.A. / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Lojas Renner e a Aalto University — uma das mais reconhecidas instituições de ensino da Finlândia e do mundo nas áreas de design, moda, inovação e sustentabilidade — desenvolveram, durante o primeiro semestre deste ano, uma parceria inédita para fomentar a moda circular. A iniciativa reuniu profissionais das áreas de produto, estilo, matérias-primas e sustentabilidade da empresa gaúcha, além de estudantes e docentes do curso de Mestrado em Fashion, Clothing and Textile Design da universidade.

Durante a realização do projeto, a equipe da companhia participou de atividades acadêmicas e visitas a laboratórios e oficinas da Aalto, incluindo espaços dedicados ao estudo de biomateriais e à experimentação de novas tecnologias têxteis. Um dos pontos principais foi a participação em uma disciplina de Projeto de Coleção de Moda, na qual os estudantes criaram propostas inspiradas nos lifestyles da varejista e no contexto do mercado brasileiro — um dos maiores consumidores de moda do mundo.

Ao final das atividades, além das peças desenvolvidas, os estudantes apresentaram toda a metodologia utilizada na construção das propostas, incluindo pesquisas, etapas de desenvolvimento e experimentos com materiais.

Fomento à sustentabilidade

O projeto faz parte da estratégia da Renner de orientar cada vez mais a criação das coleções a partir de requisitos de circularidade e de redução de impactos ambientais.

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Esta não é a primeira vez que a Renner fomenta a moda circular. Atualmente, 73,9% das principais matérias-primas têxteis utilizadas pelas marcas Renner, Ashua e Youcom são circulares ou regenerativas — em comparação aos 63,4% registrados em 2024. Em 2025, a marca lançou a primeira coleção brasileira produzida com algodão regenerativo originário de cultivo agroflorestal e agroecológico, além de ampliar iniciativas voltadas ao uso de matérias-primas recicladas.