Quem deve liderar a Faixa de Gaza após a promessa de saída do Hamas do governo

O mandato do NCAG concentra-se estritamente em assuntos civis. Omar AL-QATTAA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O anúncio do grupo terrorista Hamas da dissolução do órgão que governou a Faixa de Gaza por quase duas décadas deve facilitar a transição administrativa e governamental da região para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês). O grupo, criado para liderar o local neste processo, é chefiado pelo do comissário-chefe Ali Shaath.

O NCAG foi concebido pelo Conselho de Paz — grupo estabelecido sob a mediação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as negociações que resultaram no cessar-fogo entre o Hamas e Israel, em outubro de 2025. Composto por especialistas técnicos independentes, o comitê é um órgão de transição mandatado pelas Nações Unidas para assumir o governo civil, os serviços públicos e a gestão diária do funcionalismo e da administração pública na Faixa de Gaza no pós-guerra.

"O Comitê Nacional para a Administração de Gaza é o órgão de governança tecnocrática de transição responsável por fornecer serviços públicos diários à população de Gaza, estabelecendo as bases para uma Gaza livre, pacífica e próspera, onde seus residentes possam viver com dignidade", destaca o manifesto no site oficial da instituição.

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O mandato do NCAG concentra-se estritamente em assuntos civis e não tem a atribuição de representar o povo palestino na arena internacional. O comitê desempenhará esse papel temporário até que a Autoridade Palestina conclua seu programa de reformas estruturais, criando as condições para um caminho viável rumo à autodeterminação e à formação de um Estado palestino.

Quem é Ali Shaath

A junta de transição é liderada pelo comissário-chefe Ali Shaath, um engenheiro de perfil técnico e moderado. O foco principal de sua gestão à frente do NCAG é gerenciar serviços básicos urgentes, restabelecer a infraestrutura crítica destruída (como redes de eletricidade, saneamento, saúde e educação) e canalizar a ajuda humanitária internacional.

Junta de transição é liderada pelo comissário-chefe Ali Shaath. NCAG / Divulgação

Nascido em Khan Younis, na Faixa de Gaza, Shaath pertence a um clã familiar influente na região, sendo sobrinho de Nabil Shaath, veterano conselheiro de Mahmoud Abbas e figura histórica da Fatah.

Na esfera acadêmica, graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade de Ain Shams, no Cairo, e obteve os títulos de mestre e Ph.D. em Engenharia Civil pela Queen's University Belfast, no Reino Unido, onde também atuou como pesquisador e professor antes de retornar à Palestina.