Programa de Porto Alegre de transporte gratuito para alunos da rede pública chega a 10 mil beneficiados; veja como pedir

Crescimento foi de 51,35% em relação ao mesmo período do ano passado. Henry Rodrigues / SMED

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O programa Vou à Escola, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre, ultrapassou pela primeira vez a marca de 10 mil beneficiários. Em julho, a iniciativa passou a atender 10.858 pessoas — sendo 7.258 estudantes e 3.600 acompanhantes. O projeto garante a gratuidade no transporte coletivo para alunos de baixa renda da rede pública da Capital.

O crescimento foi de 51,35% em relação ao mesmo período do ano passado, quando eram contabilizados 7.174 beneficiários. A expansão é resultado de mudanças implementadas pela Smed para ampliar o acesso ao benefício e agilizar a análise dos pedidos.

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De acordo com o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, o resultado reflete a revisão dos fluxos internos e o esforço para divulgar a iniciativa junto às comunidades escolares, já que a falta de informação sobre a existência do projeto era um dos principais gargalos identificados pela gestão.

Quem pode solicitar

O benefício é destinado a estudantes da Educação Infantil residentes em Porto Alegre que moram a uma distância igual ou superior a um quilômetro da escola. Também têm direito os estudantes de baixa renda do Ensino Fundamental das redes municipal, estadual e federal que não obtiveram vaga em uma unidade próxima de suas residências. Nos casos em que houver necessidade, o benefício contempla ainda um acompanhante.