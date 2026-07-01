Preso nos EUA, Maduro é processado por supostas execuções de jovens na Venezuela

Atualmente, Maduro está preso em uma penitenciária federal em Nova York. JUAN BARRETO / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro está sendo processado em um tribunal dos Estados Unidos pelas famílias de cinco jovens venezuelanos, que acusam o ditador de ordenar execuções sumárias como parte de um padrão mais amplo de violência estatal.

A ação, que conta com 44 páginas, foi apresentada na terça-feira (30) e alega que Maduro ordenou que as Forças de Ação Especial da Polícia Nacional (Faes) executassem venezuelanos entre 2017 e 2020. O argumento central é de que os assassinatos dos cinco jovens seguiram um padrão conhecido de execuções sumárias sob o regime de Maduro.

De acordo com o documento protocolado em um tribunal do Brooklyn, as vítimas estão entre as milhares de pessoas mortas por unidades como as Faes — que acabaram dissolvidas em 2021 após uma série de denúncias de abusos, inclusive por parte da ONU. A peça jurídica descreve como os agentes chegavam aos bairros de madrugada, vestidos inteiramente de preto e com os rostos cobertos, para separar os homens de suas famílias antes de executá-los. Em seguida, as autoridades locais alegavam que as vítimas teriam "resistido à autoridade".

O texto também argumenta que o Judiciário venezuelano blindou o regime e impediu qualquer responsabilização interna pelos assassinatos.