Presidente turco gera polêmica ao presentear líderes da Otan com revólver

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Os líderes da OTAN que se reuniram nesta semana para a cúpula do grupo ganharam um presente no mínimo inusitado do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anfitrião do encontro: um revólver antigo, acompanhado de seis cartuchos de munição real, indicando que não se tratava apenas de um objeto de decoração.
Trata-se de uma Gümüşay .357 Magnum, modelo fabricado pela empresa estatal turca de armamentos MKE na década de 1990 e inspirado na lendária Colt Python americana. Este foi o primeiro revólver de fabricação própria da Turquia. Atualmente ele não está mais em produção.
A arma foi entregue em uma caixa de madeira decorada com a bandeira da Turquia e o logotipo da OTAN. O estojo também incluía o nome de cada líder gravado e uma placa com a inscrição "Gumusay, a primeira pistola tipo revólver produzida em nosso país", escrita em turco e inglês. O objetivo de Erdogan era exibir a força da indústria de defesa da Turquia, que se tornou uma importante ferramenta de exportação e de política externa do país.
O impasse do presente
Entretanto, o presente gerou um impasse logístico para as comitivas, já que a legislação de cada país sobre a aceitação de presentes de governos estrangeiros é rigorosa, sendo ainda mais agravada pelas regulamentações de importação de armas de fogo.
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, teve de deixar a sua pistola na embaixada britânica em Ancara, uma vez que a lei do Reino Unido proíbe o porte de armas de fogo dessa forma. O revólver será desativado e, posteriormente, transportado para Londres.
Fontes do governo do presidente da Espanha, Pedro Sánchez, explicaram que o revólver "está sob a custódia do Ministério do Interior, que ficará responsável por desativá-lo para que possa ser inventariado e armazenado".
O gabinete do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que a arma está sendo transferida para a Polícia Montada Real Canadense para ser devidamente desativada.
O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, entregou seu revólver à Embaixada da Alemanha em Ancara para que fosse registrado no inventário oficial de presentes de Estado.
O revólver da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi direto para a sede do governo, no Palazzo Chigi, onde foi guardado junto aos demais presentes de Estado.
Já a arma da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, será desativada e destinada a um museu militar.