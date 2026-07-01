Porto Alegre reduz abandono escolar em 2025

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A educação de Porto Alegre registrou uma queda nos índices de abandono escolar em 2025. Segundo a prefeitura, usando como base dados oficiais do Censo Escolar da Educação Básica, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o índice geral de abandono na rede municipal caiu de 0,90% em 2024 para 0,50% em 2025.
Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o abandono escolar em 2025 recuou de 0,50% para 0,20% (redução de 60%). Já nos Anos Finais, o índice passou de 1,40% para 0,90%, o que representa uma queda de 35,7%.
Na comparação com 2021, o primeiro ano da série histórica após a pandemia de Covid-19 (uma vez que o Censo Escolar de 2020 não apurou esse indicador devido à suspensão das atividades presenciais), a redução chega a 77,3%, despencando de 2,20% para os atuais 0,50%.
Segundo o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, o resultado reflete um conjunto de ações implementadas ao longo de 2025 para identificar situações de infrequência e evitar que elas evoluíssem para o abandono definitivo, como o programa Busca Ativa Escolar e o monitoramento sistemático da frequência dos estudantes durante todo o ano letivo.