Por que Ceuta se tornou o epicentro da crise migratória na Europa? Entenda as hipóteses

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Ministério do Interior da Espanha informou, na sexta-feira (31), que ao menos 50 mil pessoas entraram ilegalmente na cidade autônoma de Ceuta desde o início da crise migratória. O órgão acrescentou que 48.300 desses migrantes retornaram voluntariamente ao Marrocos. O número de mortes já chega a 57.
O primeiro-ministro Pedro Sánchez declarou que a entrada massiva de migrantes ocorrida na quinta-feira (30) pode ser caracterizada como um ataque à integridade territorial da Espanha. O governo espanhol enviou unidades do Exército para apoiar a Guarda Civil e a polícia, que afirmaram estar sobrecarregadas diante do volume de pessoas que chegam à fronteira.
Mas o que motiva essa entrada de marroquinos em Ceuta?
Existem algumas hipóteses:
- Disputa pelo Saara Ocidental: uma das teorias que circulam é a de que a nova crise esteja ligada à disputa em torno do Saara Ocidental — território que foi colônia espanhola até 1975. Após a retirada da Espanha, o Marrocos assumiu o controle da maior parte da região, enquanto o movimento político-revolucionário Frente Polisário, apoiado pela Argélia, passou a defender a independência do local. Entretanto, o Parlamento espanhol deve analisar em setembro um projeto de lei que concede a nacionalidade espanhola às pessoas nascidas quando a região ainda estava sob administração espanhola, ou seja, antes de 1977. A iniciativa é considerada sensível para o Marrocos por reforçar os vínculos históricos entre a Espanha e a população saaraui.
- Relações diplomáticas: aliado ao ponto anterior, está a recente reaproximação diplomática entre a Espanha e a Argélia. Argel apoia a Frente Polisário e viu suas relações com Madri enfraquecerem em 2022, quando o governo espanhol passou a apoiar a posição marroquina sobre o Saara Ocidental. Recentemente, Pedro Sánchez visitou a Argélia.
- Tráfico de pessoas: o governo espanhol aponta que há indícios da atuação de redes criminosas de tráfico de pessoas, que teriam incentivado ou organizado parte das travessias após mudanças recentes na interpretação das regras para a devolução imediata de migrantes interceptados no mar.
- Políticas de imigração e decisões judiciais: aliada a tudo isso, entre os fatores motivadores também pode estar a postura do governo espanhol, vista como favorável à imigração. No início deste ano, o Executivo lançou um programa para conceder status legal a cerca de 500 mil imigrantes sem documentos, o que gerou um aumento na procura e nas expectativas de regularização. Somado a isso, uma decisão recente do Supremo Tribunal da Espanha proibiu a devolução sumária de migrantes interceptados no mar enquanto tentavam nadar até as cidades autônomas de Ceuta e Melilla.