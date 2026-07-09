Por que Barcelona está removendo o asfalto de suas ruas

Barcelona, a capital da Catalunha, se reiventa. Leonardo Oliveira / Agencia RBS

Recentemente, duas notícias vindas da bela Barcelona mostram por que a capital catalã está na vanguarda da sustentabilidade. A primeira parece inacreditável: a prefeitura está gastando milhões para remover asfalto a fim de reduzir ilhas de calor, melhorar a qualidade do ar e ampliar os espaços para absorção da água da chuva.

No bairro Eixample, uma das áreas mais famosas e adensadas da cidade, a prefeitura iniciou a conversão de trechos das ruas Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell e Girona em novos eixos verdes, com a criação de quatro praças em cruzamentos antes ocupados majoritariamente por carros. A intervenção, segundo a empresa municipal BIMSA, prevê o ganho de seis hectares de espaço para pedestres e a multiplicação por 12 da área verde urbana nesses trechos.

No novo desenho urbano, as ruas passam a funcionar em plataforma única, com prioridade para pedestres.

Um outro projeto — tão incrível quanto — mira também no futuro.

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A cidade iniciou um projeto-piloto que utiliza biocarvão produzido a partir de caroços de azeitona e restos de madeira de pinheiro.

Aqui a ideia não é retirar o asfalto, mas tornar o asfalto que continuará existindo muito menos poluente. Esse biocarvão substitui parte da carga mineral normalmente usada na mistura asfáltica, reduzindo a pegada de carbono da pavimentação em até cerca de 76% e funcionando também como um reservatório de carbono durante a vida útil da rua. Os testes estão sendo realizados em uma área-piloto também em Eixample.

Na prática, Barcelona está seguindo uma estratégia em dois níveis. Onde o asfalto não é necessário, remove-se o pavimento. Onde ele continua sendo relevante, torna-se mais sustentável. Aumenta a infiltração do solo e reduz emissões. Diminui as ilhas de calor, e, ao mesmo tempo, "sequestra" e armazena carbono.

Ou seja, a cidade parte da ideia de que o asfalto deve existir apenas onde faz sentido. E, onde ele continuar existindo, deve causar o menor impacto ambiental possível. Essa combinação é justamente o que diferencia Barcelona de iniciativas isoladas que apenas substituem um material por outro.