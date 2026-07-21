Político que foge de debate é covarde

Lula e Bolsonaro no debate de 17 de outubro de 2022. NELSON ALMEIDA / AFP

Sempre que um político decide fugir dos debates, lembro de uma lição da Venezuela.

Em diferentes momentos do chavismo, parte da oposição concluiu que participar de eleições, debates e espaços institucionais apenas legitimaria um regime que considerava autoritário. Abandonou o campo político. Deixou de disputar narrativas, e, em muitos momentos, de falar diretamente à população.

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O resultado não explica, por si só, a consolidação da ditadura chavista-madurista, mas revela um ensinamento importante: quando a democracia ainda oferece espaços de confronto público, abandoná-los costuma fortalecer quem permanece neles.

A omissão é a pior decisão. Mas não chega a surpreender que o presidente Lula avalie faltar a todos os debates com os demais candidatos nos encontros promovidos por emissoras de TV e outros veículos de imprensa. A preocupação é que o político de esquerda fique exposto no confronto com adversários, todos de direita.

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A estratégia é conhecida, normalmente de quem lidera as pesquisas. Lula já adotou essa tática em 2006, quando concluía primeiro mandato e não foi aos encontros do primeiro turno, confiando na ampla vantagem que tinha sobre o segundo colocado, o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB, à época no PSDB). Em 1998, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) também não compareceu aos debates. A eleição foi vencida por ele no primeiro turno.

Como candidato à presidência, Jair Bolsonaro (PL) teve ausências em debates em dois momentos distintos, mas por razões diferentes.

Antes do atentado, na pré-campanha, não participou por estratégia. Em junho de 2018, por exemplo, faltou à sabatina organizada por UOL, Folha e SBT, alegando problemas de agenda. Também houve um momento, em agosto de 2018, em que integrantes de sua campanha chegaram a anunciar que ele deixaria de participar dos debates por considerarem que o formato trazia mais riscos do que benefícios para um candidato que liderava as pesquisas. Dias depois, a estratégia foi parcialmente revista. Bolsonaro compareceu ao debate da Band (9 de agosto) e ao da RedeTV! (17 de agosto).

Em 6 de setembro, sofreu o atentado a faca em Juiz de Fora e foi hospitalizado. A partir daí, deixou de participar de todos os debates restantes do primeiro turno por recomendação médica.

Em 2022, a situação foi diferente. Bolsonaro participou da maior parte dos debates televisivos, enquanto Lula foi o candidato que mais faltou a alguns confrontos do primeiro e do segundo turno.

Debates raramente rendem muitos votos ao líder, mas podem provocar erros capazes de alterar uma campanha. Para quem está na frente, o cálculo costuma ser simples: há mais a perder do que a ganhar.

O problema é que a eleição não pertence apenas aos candidatos. Pertence também aos eleitores. Os duelos servem para que o cidadão compare projetos, teste a capacidade de reação dos candidatos diante de perguntas incômodas, observe como lidam com críticas e avalie quem está mais preparado para governar. É um dos poucos momentos em que o contraditório acontece em tempo real, sem edição, sem marqueteiros.