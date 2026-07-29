Os que as eleições municipais de 2024 indicam para a disputa de outubro de 2026? Livro analisa cenários

O que as eleições municipais de 2024 permitem antecipar sobre a disputa de outubro deste ano? É o que se propõem a responder os cientistas políticos Antonio Lavareda (IPESPE/UFPE), Helcimara Telles (UFMG) e Silvana Krause (UFRGS), organizadores do livro "Eleições municipais e o que antecipam para 2026" (FGV Editora).
Algumas conclusões da obra, apontadas como lições de 2024 para 2026:
- Consolidação da ultradireita em capitais
- Desempenho do PSD como maior força municipal em número de prefeituras e população governada
- O fortalecimento da identidade religiosa nas Câmaras municipais
- A profissionalização digital em pequenos municípios como desdobramento do uso massivo das mídias digitais.
- O uso cada vez mais frequente da inteligência artificial ganha contornos ainda mais profundos no processo decisório do eleitor.
A obra será lançada durante encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), em Belém (PA), na segunda-feira (3). Está disponível na Amazon e no site da FGV Editora.