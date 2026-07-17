Onde ficarão as 10 novas escolas de Educação Infantil que serão construídas em Porto Alegre

Estão definidos os locais onde serão construídas as 10 novas escolas de Educação Infantil como parte da parceria público-privada (PPP) da prefeitura de Porto Alegre. Veja os bairros:
- Bloco Norte — Uma no Rubem Berta, uma no Santa Rosa de Lima e duas no Mário Quintana;
- Bloco Centro — Uma no bairro Santo Antônio e uma no Jardim do Salso.
- Bloco Sul —Uma no Aberta dos Morros, duas na Hípica e uma na Restinga.
Os prédios devem ficar prontos até 2028. Com isso, cerca de 1,8 mil novas vagas seriam criadas em até dois anos.
A coluna obteve imagens de projetos referenciais usados para a modelagem. Agora, a concessionária irá trabalhar para um modelo similar para as unidades da cidade.