Onde ficam os principais gargalos do petróleo no mundo; veja o vídeo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Além do Estreito de Ormuz, que se tornou o epicentro do conflito entre os Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio, as atenções na última semana também se voltaram para o Estreito de Bab el-Mandeb, localizado entre o Chifre da África e a Península Arábica.
Contudo, outros trechos permanecem cruciais para a movimentação global de petróleo: o Estreito de Malaca, na Ásia; os Estreitos Turcos de Bósforo e Dardanelos, na Europa/Ásia; o Canal de Suez, no Egito; e o Canal do Panamá, na América Central.
A coluna detalha cada um desses gargalos a seguir.