O tarifaço vai acabar quando Trump for embora da Casa Branca?

Medidas de Trump baseadas em investigações do USTR são mais difíceis de serem revistas. Kamil Krzaczynski / AFP

Governos passam, Estados, ficam. Mas o problema é o tamanho do estrago que deixam pelo caminho - às vezes, irreversíveis. As vidas perdidas na pandemia de covid-19 por absoluto negacionismo de alguns governantes não voltam.

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Também é muito difícil reconstruir pontes, uma vez dinamitadas, com aliados. É o caso da união transatlântica erigida com esmero pelos próprios americanos no pós-Segunda Guerra Mundial e que Donald Trump implodiu em dois anos.

Governos passam, sim. Mas o problema é que algumas tendências construídas em um mandato podem continuar. O caso do tarifaço, por exemplo. Até quando irão? Basta Trump entregar o governo para um sucessor democrata em 20 de janeiro de 2029 para que sejam revistas? Aparentemente, não.

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Em artigo publicado no The New York Times, Josh Lipsky, vice-presidente e diretor de Economia Internacional do Atlantic Council, um dos mais influentes think tanks dos Estados Unidos, sustenta que as tarifas impostas por Trump neste mês diferem de boa parte das rodadas anteriores porque foram fundamentadas em investigações sobre supostas práticas comerciais desleais de outros países. Esse tipo de medida possui uma base jurídica que, historicamente, nunca foi derrubada pelos tribunais americanos.

Mas, para Lipsky, o maior obstáculo não é jurídico. É fiscal. Com a dívida pública dos EUA alcançando US$ 39,6 trilhões, o governo passou a contar cada vez mais com a arrecadação proporcionada pelas tarifas. Na avaliação do especialista, o mercado de títulos da dívida americana rapidamente incorporou essa nova fonte de receita às expectativas sobre as contas públicas. E poucos governantes estarão dispostos a provocar instabilidade nesse mercado, que influencia diretamente o custo dos financiamentos, das hipotecas e de outras operações de crédito que movimentam a economia americana.

Pior: a pressão tende a aumentar. A dívida continuará impondo desafios aos próximos presidentes, independentemente de quem vença a eleição de novembro de 2028. Nesse cenário, desmontar integralmente o atual sistema tarifário poderá significar abrir mão de uma receita relevante justamente quando o equilíbrio fiscal estiver sob maior pressão.