"O RS já possui uma atividade muito consolidada. O desafio é tornar mais competitiva", diz ministro do Turismo

Gustavo Feliciano, ministro do Turismo Ministério do Turismo / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, estará no município de Estrela, no Vale do Taquari, nesta quarta-feira (29) para coordenar uma ação de atendimento técnico sobre o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Ele conversou com a coluna sobre a sua passagem pelo RS.

O turismo brasileiro vive um momento histórico, com recorde na chegada de turistas internacionais. Como o Rio Grande do Sul pode aproveitar esse cenário para ampliar o fluxo de visitantes e fortalecer sua atividade turística?

Em 2025, o Brasil alcançou o patamar de 9,2 milhões de turistas estrangeiros, o maior da história. De janeiro a junho deste ano, o país já recebeu 5,2 milhões de visitantes vindos de outros países. E o RS tem todas as condições de ampliar sua participação nesse cenário. O Estado reúne uma oferta turística extremamente diversificada. O Ministério do Turismo publicou recentemente um edital para contratação de empresa especializada na elaboração de diagnósticos e planos de ação voltados ao turismo em regiões de fronteira. E o RS foi um dos contemplados. A iniciativa visa a elaboração de estudos para promover o desenvolvimento sustentável, a integração regional e o fortalecimento da atividade turística nas áreas limítrofes dos Estados. E isso poderá, no futuro, impulsionar o turismo no RS.

O RS tem Vila Flores, na Serra, entre os destinos brasileiros finalistas da edição 2026 do prêmio "Melhores Vilas Turísticas", da ONU Turismo. Qual é a importância desse reconhecimento para o município e para o fortalecimento do turismo no interior do Estado?

É um reconhecimento extremamente importante. Primeiro, porque coloca Vila Flores entre os sete destinos brasileiros selecionados pelo Ministério do Turismo para representar o país nesta iniciativa da ONU Turismo. Agora, o município concorre com 261 localidades de todo o mundo, mostrando que o turismo brasileiro vai muito além dos grandes centros. Vila Flores reúne exatamente as características que hoje são valorizadas internacionalmente: preservação do patrimônio histórico e cultural, turismo rural, sustentabilidade, gastronomia, hospitalidade e desenvolvimento da comunidade local. A herança da imigração italiana, os vinhedos, a riqueza da Mata Atlântica e os roteiros ligados à cultura e à religiosidade fazem do município um excelente exemplo de turismo sustentável. Essa iniciativa ajuda a colocar o interior gaúcho na vitrine internacional. O RS já conta com uma das melhores vilas turísticas do mundo, devidamente reconhecida pela ONU: Antônio Prado, com uma riqueza cultural e histórica incrível.

No RS, o Fungetur destinou mais de R$ 737 milhões, beneficiando 1.601 empreendimentos. Quanto e para quais regiões esse recurso foi destinado?

Esse crédito chegou a diferentes regiões do Estado e aos mais diversos segmentos do turismo. Os maiores volumes foram destinados a restaurantes, cafeterias, bares e similares, com R$ 151,6 milhões, seguido de meios de hospedagem, com R$ 135,6 milhões. Outro dado importante é que o crédito chegou principalmente às empresas que movimentam economias locais. A maior parte foi para pequenas e médias empresas. Cerca de 80% desse valor foi destinado para capital de giro, dando fôlego financeiro aos empreendedores.

Atualmente, o Ministério do Turismo mantém 156 obras ativas no Rio Grande do Sul. Quais os principais gargalos do turismo no Estado?

O RS já possui uma atividade turística muito consolidada. O desafio agora é tornar essa estrutura cada vez mais competitiva, melhorando a infraestrutura, qualificando os destinos e ampliando a permanência dos visitantes. Esses investimentos contemplam obras de urbanização, revitalização de espaços públicos, parques, orlas, centros de eventos, acessibilidade, sinalização turística e equipamentos de apoio aos visitantes. Os investimentos fazem com que o turista encontre destinos cada vez mais preparados para conhecer as mais diferentes regiões do Estado. E, diante das adversidades climáticas, se faz muito necessário investimentos em planos de mitigação de riscos ambientais e de reestruturação urbana, voltados à segurança dos viajantes e moradores.

Como tornar outras regiões interessantes além de Gramado e Canela no RS?

Gramado e Canela são dois dos principais destinos turísticos do Brasil e continuarão exercendo um papel muito importante na atração de visitantes. O projeto para elaboração de estudo e diagnóstico na região de fronteira pode potencializar o turismo em outras localidades. Assim como o Fugentur. Essa região do Vale do Taquari, por exemplo, reúne atrativos ligados ao turismo rural, à gastronomia, à natureza, à cultura, a destinos religiosos e experiências comunitárias. Temos a Serra Gaúcha, a Campanha, o Pampa, o Litoral, a Região das Missões e diversas outras localidades com inúmeras atrações para os turistas. Cada vez mais esses destinos precisam estar bem estruturados.

Como o Ministério do Turismo pode atuar na assistência aos afetados pelas novas chuvas no RS?

O governo federal acompanha permanentemente a situação. Equipes da Defesa Civil Nacional permanecem mobilizadas, prestando apoio às Defesas Civis estadual e municipais, monitorando as condições meteorológicas e hidrológicas, analisando os pedidos de reconhecimento federal de situação de emergência e apoiando os municípios na elaboração dos planos de trabalho necessários para solicitar recursos da União. Em 2024, por exemplo, o governo adotou uma medida sem precedentes na relação federativa. Suspendeu o pagamento da dívida do Estado com a União, o que representou R$ 14,7 bilhões de alívio de caixa, além da isenção dos juros do estoque da dívida, que gerou um benefício adicional de R$ 27,5 bilhões ao Rio Grande do Sul.

Olhando para anos anteriores, quais ações o Ministério do Turismo colocou em prática para assistir às regiões afetadas na enchente de 2024?

As ações do Ministério buscaram atender às necessidades emergenciais. Foi criada uma linha emergencial do Fungetur, ampliando o limite de crédito para R$ 200 milhões, com carência de até 12 meses e possibilidade de renegociação dos contratos. Foram 215 operações de empreendimentos turísticos em 53 municípios gaúchos. Um dado importante é que 94% desses recursos foram destinados a micro, pequenas e médias empresas, justamente aquelas que mais precisavam de apoio naquele momento. Além do crédito, acelerou-se a liberação de recursos para obras de infraestrutura turística, houve apoio a reorganização da conectividade aérea durante o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, os destinos gaúchos foram promovidos em feiras nacionais e internacionais e foi lançada a campanha "Não Cancele, Reagende!", incentivando os brasileiros a manterem suas viagens ao estado. Foi um conjunto de medidas para preservar a atividade turística e contribuir para a reconstrução econômica do Rio Grande do Sul.

Há a perspectiva de novos recursos com essa nova cheia? Como funcionaria?