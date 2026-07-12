O que se sabe sobre o encontro de Harry, Meghan e os filhos com o rei Charles III após mais de quatro anos

Último encontro do monarca com o filho ocorreu em setembro do ano passado. Henry Nicholls / Steve Parsons / AFP / POLL/AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Depois de anos sem se reunirem, o duque e a duquesa de Sussex, príncipe Harry e Meghan, visitaram o rei Charles III e a rainha Camilla na última sexta-feira (10). Foi a primeira vez em mais de quatro anos que o monarca viu pessoalmente os netos Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5.

Mas o que se sabe sobre o encontro?

O encontro foi confirmado pelo Palácio de Buckingham ainda na noite de sexta-feira. A reunião ocorreu durante a tarde e foi descrita pelo Palácio como uma "ocasião familiar privada". Segundo a monarquia, não serão divulgadas imagens do encontro.

Harry estava no Reino Unido desde o início da semana para participar de uma série de compromissos beneficentes. O último encontro entre o Príncipe e o pai havia ocorrido em setembro do ano passado. Já Meghan e os filhos chegaram ao país na noite anterior à reunião, após uma viagem de férias pela Europa, segundo a revista People.

O encontro da família real ocorreu em Highgrove House, propriedade rural de Charles III localizada no oeste da Inglaterra. Na ocasião, o local sediava um evento promovido pela Chanel em homenagem a alunos que concluíram um curso de bordado de elite.

De acordo com o jornal britânico The Mail, o grande número de veículos entrando e saindo da propriedade ajudou a ocultar a chegada do carro que transportava Harry, Meghan e os filhos.

Segundo a publicação, Harry, Meghan e as crianças se encontraram com Charles III e Camilla entre 15h30 e 16h e permaneceram com o casal por mais de uma hora.

Ainda de acordo com o The Mail, Harry chegou a recusar um convite para se hospedar no Palácio de Buckingham, mas voltou atrás de última hora. Quando mudou de ideia, foi informado de que o convite havia sido cancelado, pois os funcionários do Palácio afirmaram que não haveria tempo hábil para preparar uma acomodação para ele e sua família.

A escolha de Highgrove House também foi considerada estratégica. A propriedade é o refúgio rural favorito de Charles III e oferece um ambiente mais reservado, distante da movimentação de Londres e da atenção da imprensa.

A imprensa britânica classificou o encontro como um "desenvolvimento significativo nas relações familiares", abaladas desde que Harry e Meghan deixaram o Reino Unido e renunciaram às funções como membros da família real, em 2020, conforme destacou a BBC.

Segundo fontes ouvidas pela rede britância, Charles III estava ansioso pelo reencontro e fazia questão de reservar um tempo para ver os netos.