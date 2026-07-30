O que explica a chegada em massa (e a nado) de imigrantes marroquinos à Espanha

Imagens desta quinta-feira (30) na orla de Ceuta. LUCIA DIAZ / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Dezenas de vídeos e fotos circularam nas redes sociais nesta quinta-feira (30) mostrando milhares de pessoas chegando de forma irregular, principalmente a nado, à orla de Ceuta, cidade autônoma espanhola no norte da África. Trata-se de imigrantes vindos do Marrocos que vêm promovendo uma onda de entradas na cidade há pelo menos 10 dias.

Entre os fatores apontados para a alta do fluxo está a postura do governo da Espanha, liderado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, vista como favorável à imigração. No início deste ano, o Executivo lançou um programa para conceder status legal a cerca de 500 mil imigrantes sem documentos, o que gerou um aumento na procura e nas expectativas de regularização.

Além disso, uma decisão recente do Supremo Tribunal da Espanha proibiu a devolução sumária de migrantes interceptados no mar enquanto tentavam nadar até as cidades autônomas de Ceuta e Melilla.

Policiais fiscalizam a entrada de imigrantes ilegais. LUCIA DIAZ / AFP

Dados locais apontam que, na última semana, mais de 1,5 mil imigrantes já haviam chegado a Ceuta.

O presidente da cidade, Juan Jesús Vivas, que já havia pedido ao governo de Sánchez a decretação de estado de emergência devido às chegadas em massa, solicitou o apoio do Exército. A visita do ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, é esperada para esta sexta-feira (31).

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Ceuta é uma cidade autônoma da Espanha situada no continente africano, na margem sul do Estreito de Gibraltar. Juntamente com Melilla, representa a única fronteira terrestre da União Europeia com a África.