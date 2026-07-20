Nobel de Economia critica tarifas de Trump ao Pix e diz que medida vai fortalecer Lula

Krugman é professor da Universidade da Cidade de Nova York (CUNY). PHILIPPE LOPEZ / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2008, Paul Krugman, defendeu o Pix e criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por impor tarifas contra o Brasil: "O governo Trump ainda tenta punir o Brasil por ser uma democracia de fato".

Em artigo publicado nesta segunda-feira (20), o economista argumenta que a hostilidade de Trump ao Pix ilustra a oposição de seu governo ao progresso.

Para o Nobel, no entanto, a medida pode ter o efeito inverso e ajudar o governo Lula:

"Agora, usar tarifas para punir o Brasil por suas conquistas monetárias não terá sucesso. Politicamente, a medida só fortalecerá o presidente Lula. Economicamente, o alcance das tarifas será limitado pelos temores do governo Trump de que os preços do café, do suco de laranja, da carne bovina e de outros produtos subam ainda mais".

O economista concorda que o sistema brasileiro pode prejudicar os negócios de gigantes americanas como Visa e Mastercard, mas refuta a tese de que isso se configure como prática comercial desleal:

"Por exemplo: deveríamos fechar o serviço postal dos EUA porque ele oferece um serviço de entrega de correspondências melhor e mais barato do que a UPS ou a FedEx? Deveríamos fechar o PayPal e o Venmo porque competem com a Mastercard e a Visa?".

Em seguida, Krugman questiona: "Por que seria injusto uma nação oferecer aos seus cidadãos uma maneira de fazer compras e pagar contas?".

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O economista aponta ainda que a gestão Trump estaria preocupada com o fato de o Pix e outros sistemas similares desafiarem a hegemonia internacional do dólar. Ele citou a intenção do Banco Central Europeu de adotar um euro digital em 2029, destacando que o Brasil é um ator "pequeno demais para provocar impacto no sistema global de pagamentos".