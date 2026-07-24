Nicarágua rebate nota do governo brasileiro sobre o fim do voto no país: "Nossa democracia, nossas eleições"

Presidentes Lula e Daniel Ortega. Ricardo Stuckert e CESAR PEREZ / Presidência da República e AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Ministério das Relações Exteriores da Nicarágua respondeu, na quinta-feira (23), à nota do governo brasileiro que manifestou preocupação com a declaração do presidente Daniel Ortega de que, em seu país, “não voltará a haver eleições”.

Segundo a nota do governo nicaraguense, o país assegura seus processos eleitorais de acordo com as próprias normativas:

"[...] reiteramos que, na lógica da nossa Soberania Nacional, a Nicarágua assegura Processos Eleitorais Democráticos, Libres e Transparentes, de acordo com as Normativas das Instituições Nacionais correspondentes."

Ainda no domingo (19), durante ato comemorativo da Revolução Sandinista, Daniel Ortega afirmou que o país não terá mais eleições para impedir que a oposição chegue ao poder. Ortega está no poder ininterruptamente desde 2007 e a última eleição no país, em novembro de 2021, foi contestada após os principais candidatos da oposição serem presos.

No documento emitido pelo Itamaraty também na quinta-feira, o Brasil recordou que a realização de "eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia".

Nota do governo da Nicarágua

NOSSA DEMOCRACIA, NOSSAS ELEIÇÕES

Acusamos o recebimento da Nota publicada hoje pela Chancelaria do Brasil e, para todos os efeitos, reiteramos que, na lógica da nossa Soberania Nacional, a Nicarágua assegura Processos Eleitorais Democráticos, Livres e Transparentes, de acordo com as Normativas das Instituições Nacionais correspondentes.

Reiteramos nosso Carinho Fraternal ao Povo do Brasil, bem como o Respeito que merecem suas Instituições Nacionais.

Nota do governo brasileiro

O governo brasileiro recebeu com preocupação a declaração do Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, durante ato alusivo ao 47º aniversário da Revolução Sandinista, de que em seu país “não voltará a haver eleições”.

Recorda que a realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com que o Brasil tem um profundo compromisso.