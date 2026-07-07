Nem Flávio Bolsonaro nem Lula; quem definirá novo tarifaço será o mercado dos EUA

Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência. Andressa Anholete / Agência Senado

Não se engane: não há interesse público. Cada um tem o seu interesse pessoal, eleitoreiro.

O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro esteve ontem na audiência pública do USTR (Escritório de Comércio dos EUA), em Washington, que investiga o Brasil por supostas práticas desleais com base na Seção 301. Disse que a imposição de tarifas ajudaria Lula e que agora seria o "pior momento" para adotá-las. Lula, também candidato à reeleição, por sua vez, tem reforçado o discurso de defesa da soberania para questionar as tarifas que podem ser impostas ao Brasil.

Leia Mais Do pix ao combate à corrupção: os argumentos do Brasil para tentar barrar novas tarifas dos Estados Unidos

Em ano eleitoral, integrantes da oposição e do governo transformam o USTR em picadeiro externo. Mas a decisão do governo Donald Trump não passa pelo que disserem Flávio ou Lula. Como já se viu, caberá à Casa Branca trumpiana, e essa decisão é ideológica.

Flávio tenta limpar a barra do irmão, Eduardo Bolsonaro, que fizera lobby, no primeiro round, a favor do tarifaço, mas que hoje adota uma lógica próxima. Move-se quase sozinho. Audiências públicas, nesse caso, são inócuas.

Quem irá decidir um eventual recuo de Trump não serão atores políticos, como os pré-candidatos, nem, infelizmente, a diplomacia profissional do Itamaraty, a quem caberia exclusivamente negociar em alto nível. Será o mercado. Aliás, o único recuo do governo americano até agora ocorreu por conta da pressão das empresas, sob o risco de os produtos brasileiros ficarem mais caros e, por tabela, a inflação subir. Coca-Cola, Nestlé, Tesla, Faber-Castell, eBay e Siemens estão na lista de empresas que pediram que os Estados Unidos não implementem a tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.