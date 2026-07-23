"Negligência é escolha": faixas na Orla do Guaíba chamam a atenção para a vulnerabilidade das pessoas em eventos extremos 

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Anistia Internacional Brasil, o Greenpeace Brasil e a ActionAid Brasil realizaram, nesta quinta-feira (23), uma ação de conscientização na Orla do Guaíba. Durante aproximadamente 1h30min, as entidades estenderam três faixas no local, próximo ao Shopping Pontal.
As faixas traziam as frases: "El Niño é ameaça. Negligência é escolha"; "Adaptar é direito, não concessão"; e "Reconstrução com justiça".
Conforme a Anistia, a ação teve como objetivo reforçar o alerta para a situação de vulnerabilidade das pessoas diante de eventos climáticos extremos cada vez mais intensos.
A mobilização ocorreu no contexto da Semana de Ação Climática de Porto Alegre, que segue até domingo (26).