Mudanças climáticas impulsionam ondas de calor extremo na Europa

Especialistas afirmam que esta é a pior onda de calor já registrada no continente. Miguel MEDINA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Desde junho, a Europa vem enfrentando ondas de calor extremo que já resultaram na morte de 3,7 mil pessoas na França, Bélgica e Holanda. Especialistas afirmam que esta é a pior onda de calor já registrada no continente, tendo causado interrupções na geração de energia, danos à infraestrutura das cidades e severa sobrecarga nos sistemas de saúde. A World Weather Attribution (WWA), rede científica que analisa eventos extremos, afirmou que o fenômeno foi impulsionado pelas mudanças climáticas.

Quem acompanha de perto e corrobora com a análise é a doutora em Climatologia Karina Bruno Lima, diretora científica da APECS-Brasil e pesquisadora visitante na Universidade de Erlangen-Nuremberg, na Alemanha. Segundo ela, a onda de calor de junho de 2026 repete padrões de eventos anteriores na região, mas agora gera temperaturas significativamente mais altas devido ao aquecimento global antropogênico (provocado pelas atividades humanas), que torna os extremos mais frequentes e intensos.

– Um estudo de atribuição analisou este evento e concluiu que uma onda de calor semelhante em junho de 1976 teria sido 3,5°C menos quente durante o dia e 2,4°C menos quente durante a noite. Comparando com 2003, quando ocorreu a primeira grande onda de calor deste século, este nível de calor diurno atual seria 10 vezes menos provável de acontecer naquela época, e as mesmas temperaturas noturnas seriam 100 vezes menos prováveis do que hoje – explicou à coluna.

Preparados para o frio

Na última semana, chamou a atenção a busca desenfreada por aparelhos de climatização em cidades europeias. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram, inclusive, discussões e empurra-empurra de cidadãos franceses disputando ventiladores e ar-condicionado em lojas.