Monumento Bento Gonçalves passará por restauração em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Monumento Bento Gonçalves, obra do escultor Antonio Caringi localizada no cruzamento das avenidas João Pessoa e Azenha, em Porto Alegre, será revitalizado. O restauro será de responsabilidade do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), da Associação Sul-Riograndense da Construção Civil, da Secretaria da Cultura do RS e da prefeitura de Porto Alegre
A iniciativa integra o Projeto Construção Cultural — Resgate do Patrimônio Histórico, que há mais de uma década mobiliza empresas, entidades e a comunidade para a preservação de monumentos e espaços públicos de relevância histórica na capital. Os trabalhos devem começar ainda em agosto.
O projeto foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do RS, com patrocínio da Gerdau e da CEEE Equatorial, apoio do Ministério Público do Estado e da Kravi, e correalização da Prefeitura de Porto Alegre.
O lançamento oficial do projeto de revitalização ocorrerá nesta segunda-feira (3), no Paço Municipal.