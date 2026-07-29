Moinhos de Vento é o primeiro hospital do país com 100% de aprovação em certificação nacional de enfermagem

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Hospital Moinhos de Vento recebeu, nesta terça-feira (28), a recertificação do Selo de Qualidade concedido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), tornando-se a primeira instituição de saúde do país a atingir 100% dos requisitos avaliados.
Durante a auditoria, o Cofen identificou uma estrutura robusta de governança da enfermagem, modelo assistencial alinhado a referenciais nacionais e internacionais, cultura consolidada de segurança do paciente, uso sistemático de práticas baseadas em evidências, desenvolvimento permanente das equipes e integração entre assistência, ensino, pesquisa e inovação. O conjunto desses critérios resultou na aprovação integral do hospital.
A cerimônia de entrega foi realizada no auditório do Moinhos de Vento, em Porto Alegre, reunindo representantes do Cofen, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS), lideranças e profissionais da instituição.
Criado pelo Cofen, o Selo de Qualidade reconhece instituições de saúde e de ensino que desenvolvem práticas de excelência na gestão e na assistência de Enfermagem. A certificação distingue organizações que atendem aos mais elevados padrões da categoria, avaliando critérios como segurança do paciente, governança, dimensionamento de equipes, qualificação profissional, processos assistenciais, educação permanente e melhoria contínua.