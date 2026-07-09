Ministro Alexandre Padilha visita Centro de Informação em Saúde e Clima de Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estará em Porto Alegre nesta sexta-feira (10) para uma visita ao Centro de Informação em Saúde e Clima (CISC) da Capital. Ele acompanhará atividades de monitoramento de riscos à saúde com base em dados climáticos e epidemiológicos.
A iniciativa integra dados meteorológicos, demográficos e hospitalares em tempo real para criar mapas de risco e emitir alertas precoces. A gestão é compartilhada: o Ministério da Saúde fornece equipamentos, tecnologia e profissionais, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre assume o espaço e a administração do Centro.
O prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, também acompanharão a visita.
Há poucos dias, em 26 de junho, a ministra esteve na capital para o lançamento de um projeto-piloto de tratamento com canetas emagrecedoras no Grupo Hospitalar Conceição (GHC).