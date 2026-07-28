Milei x Lula: está aberta a temporada de meter o bedelho na eleição alheia

Milei na convenção de Flávio Bolsonaro, no fim de semana. Nelson ALMEIDA / AFP

Boa educação, como se sabe, não costuma ser uma marca do presidente da Argentina, Javier Milei. Tampouco o respeito à liturgia do cargo. Ele, inclusive, faz do atrito e do deboche sua versão particular da pior escola populista latino-americana, que, como se sabe, comporta a direita ou a esquerda, a depender da ocasião.

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O show de Milei contra Lula ("ladrão" e "delinquente") e Alexandre de Moraes ("lixo careca") na convenção de Flávio Bolsonaro, no fim de semana, não é novidade nesse novo momento das relações internacionais em que civilidade e diplomacia parecem coisa do passado.

Nos últimos anos, candidatos passaram a atuar como integrantes de uma espécie de internacional ideológica, em que fronteiras nacionais cedem espaço a afinidades políticas. No passado, Jair Bolsonaro manifestou apoio explícito à reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos e ao próprio Milei na Argentina. Lula apoiou Sergio Massa naquela disputa presidencial no país vizinho e chegou a visitar Cristina Kirchner em prisão domiciliar.

Quem considera legítimo influenciar eleição além-fronteiras dificilmente terá autoridade para reclamar quando o vizinho resolver fazer o mesmo.

Mas, nunca é demais lembrar (por mais que esse discurso tenha cheiro de naftalina) que a tradição diplomática foi construída sobre o princípio da não intervenção em assuntos domésticos dos Estados, justamente para preservar a soberania nacional e evitar que disputas domésticas sejam contaminadas por interesses externos.

Em vez de discutir programas de governo, propostas e qualificações, a campanha pode acabar deslocando-se para o terreno da geopolítica de ocasião: quem é apoiado por quem, quem recebeu visita de qual líder estrangeiro, quem retaliou quem.

Quando chefes de Estado se engajam em campanhas eleitorais fora de seu território, fazem declarações em favor de candidatos ou procuram deslegitimar adversários estrangeiros, ultrapassam uma linha que sempre foi tratada com respeito.